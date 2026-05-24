Chiến sự Ukraine ngày 1.550: Ukraine tấn công đất Nga dồn dập, Moscow phát thông điệp mới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 23.5 thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng quân đội Ukraine đã tấn công Metafrax Chemical, một nhà máy hóa chất lớn ở tỉnh Perm của Nga, cách biên giới Ukraine 1.700 km, theo Reuters.

"Sản phẩm của công ty này cung cấp cho hàng chục cơ sở sản xuất quân sự khác của Nga, bao gồm thiết bị máy bay và máy bay không người lái, động cơ tên lửa và thuốc nổ. Quá trình sản xuất tại nhà máy hiện đã bị tạm dừng", ông Zelensky viết trên Telegram.

Hình ảnh được chụp từ một video trên mạng xã hội cho thấy khói lửa bốc lên gần nhà máy lọc dầu Ryazan trong tỉnh Ryazan của Nga vào ngày 15.5 Ảnh: Reuters

Tỉnh trưởng Perm Dmitry Makhonin sau đó thông báo một cơ sở công nghiệp trong khu vực đã bị UAV của Ukraine nhắm mục tiêu, nhưng các UAV đã bị bắn hạ trước khi tới mục tiêu và không gây ra thiệt hại nào.

Ngoài ra, quân đội Ukraine ngày 23.5 tuyên bố đã tấn công cảng dầu Sheskharis của Nga, một trong những cảng lớn nhất trên biển Đen, và kho chứa dầu Grushova gần đó, theo Reuters.

Cùng ngày, giới chức ở vùng Krasnodar của Nga thông báo trên Telegram rằng các mảnh vỡ UAV rơi xuống đã gây ra hỏa hoạn tại một kho chứa dầu ở cảng Novorossiysk của Nga trên biển Đen và hai người bị thương.

Tỉnh trưởng Alexander Shuvayev của tỉnh Belgorod thuộc Nga vào chiều 23.5 viết trên Telegram rằng trong 24 giờ trước đó, quân đội Ukraine đã thực hiện 56 cuộc tấn công bằng UAV và pháo binh vào tỉnh này, theo Hãng tin TASS. "Nhờ hoạt động hiệu quả của lực lượng phòng không và các đơn vị khác, 50 máy bay không người lái của đối phương đã bị bắn hạ", ông Shuvayev viết.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không đã bắn hạ 365 UAV trên 15 vùng, cũng như trên biển Azov và biển Đen, từ 20 giờ ngày 22.5 đến 9 giờ ngày 23.5 (giờ Moscow).

Sau đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo thêm hệ thống phòng không đã bắn hạ 42 UAV của Ukraine ở 9 tỉnh của Nga và bán đảo Crimea trong thời gian từ 9 giờ đến 14 giờ ngày 23.5 (giờ Moscow), theo Hãng tin TASS.

Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng UAV tầm trung và tầm xa trong những tháng gần đây, tập trung vào các cơ sở dầu mỏ ở Nga nhằm làm gián đoạn nguồn thu của ngành công nghiệp này.

Không quân Ukraine cáo buộc lực lượng Nga đã phóng 124 máy bay không người lái (UAV) trong đêm 22.5 và rạng sáng 23.5, theo trang tin The Kyiv Independent.

Không quân Ukraine tuyên bố hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 102 chiếc trong số UAV nói trên.

Ngoài ra, giới chức ở 5 tỉnh của Ukraine sáng sớm 23.5 thông báo trong 24 giờ trước đó, các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 62 người bị thương.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 23.5 tuyên bố lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy 800 UAV và 8 quả bom của Ukraine, đồng thời tấn công một khu phức hợp công nghiệp quân sự và các cơ sở năng lượng của Ukraine, theo Hãng tin Sputnik.

Cũng theo bộ này, Ukraine đã mất hơn 1.000 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với những nhóm tác chiến của Nga trong 24 giờ.

Đến tối 23.5 chưa có thông tin phản ứng từ hai phía đối với cáo buộc hay tuyên bố của mỗi bên. Hai bên lâu nay phủ nhận tấn công vào dân thường.

Phát biểu tại hội nghị thường niên của Hội đồng Chính sách Đối ngoại và Quốc phòng ở Moscow hôm 23.5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố mục tiêu chính trong việc tăng cường vai trò toàn cầu của Nga là đạt được tất cả các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, theo Hãng tin TASS.

"Khi chúng ta nói về sự cần thiết phải gia tăng ảnh hưởng của Nga trên toàn thế giới và nâng cao sức hấp dẫn của nước này như một nền văn minh, một đối tác và một bên luôn thực hiện đúng các thỏa thuận, thì mục tiêu duy nhất là đạt được tất cả các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt", ông Lavrov nhấn mạnh.

Nhà ngoại giao Nga nói thêm: "Bạn bè và láng giềng của chúng ta, cũng như các đối thủ và kẻ thù của chúng ta, đang theo dõi sát sao chiến dịch này. Đó là lý do mục tiêu hàng đầu của ngoại giao Nga là làm mọi điều có thể trong khu vực hoạt động của mình để tạo ra những điều kiện cần thiết cho quân đội Nga hành động hiệu quả, thành công và quyết đoán nhất có thể trong chiến dịch quân sự đặc biệt".

Cũng theo Ngoại trưởng Lavrov, phương Tây đang tìm cách lôi kéo các đồng minh của Nga ra xa, tập trung vào những nước láng giềng, trong đó có Armenia. Ông cho rằng đang có những ý đồ nhằm lôi kéo Armenia vào những quyết định sai lầm để gây hại cho Nga.



Đến tối 23.5 chưa có thông tin phản ứng từ Ukraine cũng như Armenia đối với tuyên bố của ông Lavrov.

