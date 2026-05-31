Chiến sự Ukraine ngày 1.557: Tổng thống Zelensky nêu 3 ưu tiên chiến lược

Bảo Hoàng
31/05/2026 05:00 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 30.5 thông tin về cuộc họp chiến lược với các quan chức cấp cao Ukraine, trong bối cảnh giao tranh giữa Nga và Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Truyền thông quốc tế ngày 30.5 đưa tin quân đội Nga và Ukraine tiếp tục tiến hành các đợt tấn công đáp trả lẫn nhau bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) với số lượng lớn, nhằm vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Theo Không quân Ukraine, trong đêm 29.5 và rạng sáng 30.5, Nga đã phóng 290 UAV các loại. Phía Kyiv tuyên bố các đơn vị phòng không nước này đã đánh chặn và vô hiệu hóa 5 tên lửa Kh-101 cùng 279 UAV trên nhiều khu vực. Dù vậy, giới chức Ukraine vẫn ghi nhận UAV của Nga đánh trúng mục tiêu tại 7 địa điểm, trong đó hạ tầng trọng yếu ở tỉnh Chernihiv bị hư hại nghiêm trọng, Ukrainska Pravda đưa tin.

Tòa nhà tại tỉnh Zaporizhzhia, Ukraine hư hại sau cuộc không kích, được chụp ngày 30.5

ẢNH: REUTERS

Phía Ukraine cũng đã tăng cường tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 30.5 tuyên bố lực lượng nước này đã đánh trúng kho dầu Armavir ở tỉnh Krasnodar (Nga), AFP đưa tin. Ông Zelensky mô tả đây là bước đi trong kế hoạch "trừng phạt tầm xa" nhằm vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Moscow. Quân đội Ukraine cũng cho biết đã tấn công một kho dầu ở thành phố Taganrog, tỉnh Rostov (Nga) và cảng dầu ở thành phố Feodosia tại bán đảo Crimea.

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này ngày 30.5 xác nhận đã tiến hành các cuộc tấn công phối hợp bằng vũ khí chính xác tầm xa vào hàng loạt sân bay quân sự, cơ sở năng lượng, nhiên liệu và hạ tầng được quân đội Ukraine sử dụng, nhằm đáp trả đợt không kích của Kyiv.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn thành công 352 UAV và 10 bom dẫn đường. Trên thực địa, quyền thống đốc tỉnh Belgorod Alexander Shuvalev thông báo quân đội Ukraine đã thực hiện 55 đợt tấn công trong 24 giờ, khiến 3 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Quân đội Ukraine tham gia huấn luyện tại tỉnh Kharkiv ngày 30.5

ẢNH: REUTERS

Nga và Ukraine không bình luận về tuyên bố của đối thủ. Hai bên cũng thường phủ nhận tấn công dân thường và hạ tầng dân sự.

Tổng thống Ukraine nêu 3 ưu tiên hành động

Viết trên mạng xã hội, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 30.5 thông báo vừa chủ trì một cuộc họp chiến lược cấp cao với các quan chức hàng đầu nhằm định hình các bước đi tiếp theo của Ukraine. Cuộc họp có sự tham gia của các nhân vật chủ chốt của Ukraine, gồm Chánh văn phòng tổng thống Kyrylo Budanov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Năng lượng Denys Shmyhal.

Cuộc họp tập trung vào việc củng cố lập trường và đáp ứng các nhu cầu phòng thủ thiết yếu cho Ukraine, trong bối cảnh cục diện ngoại giao quốc tế đang có nhiều chuyển biến, theo Kyiv Post.

Tại cuộc họp, Tổng thống Zelensky cho biết đã xác định 3 ưu tiên trong công tác chủ đạo. Trong đó, ngoại giao và quốc phòng là ưu tiên hàng đầu. Theo ông Zelensky, trọng tâm trong những tuần tới là tăng cường năng lực phòng không (đặc biệt là chống tên lửa đạn đạo) và thúc đẩy các thỏa thuận song phương về sản xuất, cung cấp UAV, bao gồm thỏa thuận UAV với Liên minh châu Âu (EU).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp với các quan chức cấp cao Ukraine, được công bố ngày 30.5

ẢNH: MẠNG XÃ HỘI TỔNG THỐNG VOLODYMYR ZELENSKY

Ông Zelensky cho biết Ukraine đang duy trì liên lạc hằng ngày với quan chức Mỹ cùng các đối tác châu Âu, đồng thời tiết lộ Kyiv đang chuẩn bị cho "các cuộc đàm phán quan trọng, thế nhưng chưa thể công khai chi tiết".

Ưu tiên tiếp theo là vấn đề nhân đạo. Người đứng đầu Ukraine đề cập sẽ duy trì và đẩy mạnh các nỗ lực trao đổi tù binh chiến tranh. Tổng thống đã chỉ đạo đội ngũ khẩn trương liên hệ với các đối tác quốc tế nhằm tăng cường vai trò trung gian hòa giải.

Cuối cùng là ưu tiên năng lượng, qua việc thúc đẩy các quyết định và cam kết hỗ trợ từ quốc tế, nhằm củng cố an ninh năng lượng cho Ukraine.

Chiến sự Ukraine ngày 1.556: NATO lên án Nga về vụ UAV rơi xuống Romania

Một máy bay không người lái (UAV) rơi xuống tòa chung cư tại Romania trong đợt tấn công tại Ukraine rạng sáng 29.5, khiến NATO tuyên bố sẽ bảo vệ từng tấc lãnh thổ liên minh.

Nga bác yêu cầu của Mỹ về Ukraine tại HĐBA

Tổng thống Ba Lan muốn tước huân chương cao quý đã trao cho Tổng thống Ukraine

