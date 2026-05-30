Nga bác yêu cầu của Mỹ về Ukraine tại HĐBA

Thụy Miên
30/05/2026 05:17 GMT+7

Sáng qua (giờ VN), tại phiên họp của HĐBA LHQ ở TP.New York (bang New York, Mỹ), Phó đại sứ Mỹ tại LHQ Tammy Bruce lên án đợt tấn công của Nga vào các mục tiêu ở Kyiv hôm 24.5, theo Reuters. Trong đợt tấn công này, Nga có sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik.

"Chúng tôi cảnh báo Nga không nên tiến hành cái gọi là những cuộc tấn công có hệ thống vào Kyiv", theo bà Tammy Bruce. Bên cạnh đó, Trợ lý Tổng thư ký LHQ Khaled Khiari cho hay LHQ quan ngại sâu sắc trước việc Nga lên kế hoạch tấn công có hệ thống và liên tục nhằm vào thủ đô Ukraine.

Tuy nhiên, Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia một lần nữa nhắc lại lập trường của Moscow rằng đợt tấn công ngày 24.5 tập trung vào các cơ sở quân sự và tình báo then chốt của Ukraine. Nhà ngoại giao cũng lặp lại cảnh báo rằng Nga sẽ tiếp tục tiến hành những cuộc tấn công mới đối với các trung tâm ra quyết định và trụ sở chỉ huy của đối phương.

"Do những cơ sở được đề cập nằm phân tán khắp Kyiv, chúng tôi cảnh báo công dân nước ngoài, bao gồm nhân viên các phái bộ ngoại giao và văn phòng của những tổ chức nước ngoài, về việc cần phải rời thành phố càng sớm càng tốt", Đại sứ Nga nhấn mạnh.

Cũng trong hôm qua, lực lượng phòng không Ukraine cho biết đã bắn hạ 217 máy bay không người lái (UAV) của Nga, theo AP. Tổng cộng Nga được ghi nhận triển khai 232 UAV và 1 tên lửa đạn đạo trong đợt tấn công xuyên đêm 28.5 đến rạng sáng 29.5. Một trong các UAV Nga đã chệch hướng qua Romania và đâm vào một tòa nhà chung cư ở TP.Galati, miền đông nước này, khiến 2 người bị thương nhẹ. Romania và các nước NATO đã lên tiếng phản đối Nga về sự cố trên.


Ukraine phản ứng việc Nga làm Chủ tịch HĐBA LHQ

Từ ngày 1.4, Nga đảm nhận vai trò chủ tịch HĐBA LHQ. Theo quy định, vai trò chủ tịch HĐBA được lần lượt trao cho từng thành viên trong số 15 thành viên của cơ quan này theo cơ chế luân phiên, dựa trên thứ tự bảng chữ cái và có thời hạn 1 tháng.

UKRAINE HĐBA LHQ NATO Kyiv Romania
