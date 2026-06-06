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Thế giới

Ông Zelensky đề nghị gặp ông Putin để đàm phán

Văn Khoa
Văn Khoa
06/06/2026 05:29 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 4.6 công bố một bức thư gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó ông đề nghị hai nhà lãnh đạo gặp nhau để đạt thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm.

Trong thư, ông Zelensky cho rằng với tình hình Mỹ đang tập trung vào cuộc xung đột với Iran, sẽ là sai lầm nếu chỉ chờ đợi chính quyền Tổng thống Donald Trump quay lại ưu tiên việc chấm dứt chiến sự Ukraine.

Nga sẵn sàng đạt thỏa thuận hòa bình với Ukraine nếu các điều khoản được đáp ứng

"Ukraine đề xuất chấm dứt cuộc chiến này thông qua đối thoại trực tiếp giữa chúng tôi và quý vị. Tôi đề xuất một cuộc gặp... Nếu quý vị không tự mình đi đến kết luận rằng đã đến lúc chấm dứt cuộc chiến này, Ukraine sẽ tiếp tục chiến đấu để tồn tại", ông Zelensky viết. Ông đề nghị hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại một nước thứ ba như Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc các nước Ả Rập.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 4.6 cho hay Điện Kremlin đã xem qua bức thư của Tổng thống Zelensky và sẽ báo cáo với Tổng thống Putin sau, theo Tân Hoa xã. Ông Peskov nhấn mạnh nếu muốn đàm phán, ông Zelensky có thể đến Moscow bất cứ lúc nào. Cùng ngày, Tổng thống Trump cho rằng sẽ rất tuyệt nếu hai nhà lãnh đạo Ukraine và Nga gặp nhau để thảo luận về việc chấm dứt xung đột.

Ông Zelensky đề nghị gặp ông Putin để đàm phán - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Ảnh: AFP

Trong khi đó, Hạ viện Mỹ ngày 4.6 thông qua dự luật viện trợ cho Ukraine và áp đặt các lệnh cấm vận mới đối với Nga. Tuy nhiên, tương lai của dự luật này, mang tên Đạo luật Hỗ trợ Ukraine, không chắc chắn. Để trở thành luật, dự luật phải được thông qua tại Thượng viện, nơi giới lãnh đạo đảng Cộng hòa đã không cho phép bỏ phiếu về dự luật cấm vận Nga, nói rằng họ sẽ chờ hướng dẫn của Tổng thống Trump, theo Reuters.

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