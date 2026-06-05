Ông Zelensky gửi thư công khai kêu gọi ông Putin đàm phán trực tiếp

Ông Zelensky đề xuất gặp ông Putin tại một nước thứ ba ẢNH: AFP

Hãng AP ngày 5.6 dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi đàm phán trực tiếp, trong một bức thư công khai gửi đến Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Bức thư là thông điệp công khai đầu tiên mà ông Zelensky viết trực tiếp cho ông Putin kể từ khi xung đột nổ ra vào năm 2022.

Ông Zelensky thừa nhận sự thay đổi trong ưu tiên của Mỹ, nói rằng sẽ là sai lầm nếu chỉ chờ đợi chính quyền Tổng thống Donald Trump quay lại tập trung vào việc chấm dứt chiến sự Ukraine, trong khi vẫn đang dồn toàn lực vào cuộc chiến với Iran.

"Tôi đề xuất một cuộc gặp", ông Zelensky viết và đề xuất gặp nhau tại một nước thứ ba như Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc các nước Ả Rập.

"Chính các nhà lãnh đạo là người giải quyết các vấn đề then chốt. Điều đó luôn đúng và sẽ luôn đúng. Tôi đề xuất ấn định một ngày cụ thể cho cuộc họp như vậy", theo bức thư.

Ông Zelensky nói rằng tình báo Ukraine nhận định Nga đang cân nhắc kế hoạch kéo dài chiến sự đến năm 2027 hoặc 2028, đồng thời ngày càng dựa vào các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo để đạt được những gì mà chiến dịch trên bộ của họ đã không thể thực hiện được.

Ngoài ra, ông Zelensky cáo buộc Nga tìm cách lôi kéo Belarus sâu hơn vào cuộc xung đột và cố gắng gây bất ổn tình hình xung quanh Transnistria, khu vực ly khai của Moldova được Nga hậu thuẫn.

Nhà lãnh đạo Ukraine lập luận rằng Nga ngày càng phải gánh chịu những tổn thất của cuộc chiến, chỉ ra các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) sâu bên trong lãnh thổ Nga, căng thẳng kinh tế, thiếu nhiên liệu, giá cả tăng cao và sự cần thiết phải huy động quân sự nhiều hơn nữa.

Ông cho biết Ukraine sẵn sàng thực hiện lệnh ngừng bắn toàn diện trong suốt thời gian đàm phán và đề xuất trao đổi tù binh toàn diện như một bước đầu tiên hướng tới chấm dứt xung đột.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Putin vẫn chưa xem bức thư và nhắc lại tuyên bố của mình rằng ông Zelensky có thể đến Moscow nếu muốn đàm phán.

Về phía Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng "sẽ thật tuyệt" nếu ông Putin và ông Zelensky gặp nhau. "Họ nên hoàn thành việc đó", ông Trump phát biểu.