Chiến sự Ukraine ngày 1.560: Nga ồ ạt tấn công Kyiv, Ukraine tập kích mục tiêu Nga

Lính cứu hỏa chữa cháy tại một khu vực ở thủ đô Kyiv của Ukraine hôm 2.6 ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters đưa tin Nga điều hàng trăm máy bay không người lái (UAV) và phóng hàng chục tên lửa vào các thành phố trên khắp Ukraine vào sáng 2.6, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Đợt tấn công vào các thành phố, bao gồm Kyiv và Dnipro, diễn ra sau những cảnh báo của Nga về các cuộc tấn công "có hệ thống" nhằm đáp trả cuộc tấn công chết người của Ukraine vào một ký túc xá ở vùng Luhansk (miền đông Ukraine nhưng đang do Nga kiểm soát) hồi tháng trước, điều mà Kyiv phủ nhận.

Đây là đợt tấn công dữ dội thứ ba vào Kyiv trong vòng chưa đầy một tháng.

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Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã phóng 73 tên lửa và hơn 600 UAV trong cuộc tấn công và một lần nữa kêu gọi Mỹ gửi thêm tên lửa đánh chặn Patriot để bổ sung nguồn cung đang cạn kiệt của Kyiv.

"Đây là một cuộc tấn công quy mô lớn và là một tuyên bố hoàn toàn rõ ràng từ Nga: nếu Ukraine không được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và các loại tên lửa khác, những cuộc tấn công này sẽ tiếp tục", ông Zelensky cho biết.

Điện Kremlin ngày 2.6 cho biết cuộc chiến đã thay đổi theo một kiểu mới. Sau đợt tấn công trên, Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng nước này đã đánh trúng 10 doanh nghiệp ở Kyiv. Bên cạnh đó, bộ này cho biết đã tấn công các cơ sở công nghiệp quốc phòng tại nhiều vùng khác nhau ở Ukraine.

Ukraine đe dọa các tuyến hậu cần Nga

Trang The Kyiv Independent ngày 2.6 dẫn lời Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine hiện có khả năng tấn công toàn bộ hệ thống hậu cần quân sự của Moscow tại các vùng lãnh thổ bị kiểm soát, sau khi 15 nhà máy lọc dầu của Nga bị tấn công từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay.

"Các chiến binh của chúng ta hiện có khả năng tấn công các tuyến tiếp cận hậu cần quân sự của Nga trên toàn bộ lãnh thổ bị Nga kiểm soát tạm thời. Thực tế là không còn con đường an toàn nào cho quân đối phương ở phía nam và phía đông của đất nước chúng ta nữa", ông phát biểu.

Tuyên bố của Tổng thống Zelensky được đưa ra sau khi Quân đoàn 3 của Ukraine hôm 31.5 cho biết UAV của Ukraine đã giành quyền kiểm soát các tuyến đường tiếp tế quân sự quan trọng của Nga ở các khu vực do Nga kiểm soát thuộc tỉnh Luhansk (miền đông Ukraine).

Ukraine đang mở rộng chiến dịch tấn công tầm trung, nhắm vào các mục tiêu quân sự ở độ sâu tác chiến khoảng 20 đến 300 km tính từ tiền tuyến.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết lực lượng nước này ngày 2.6 tấn công nhà máy lọc dầu Ilsky ở vùng Krasnodar của Nga.

Nằm cách lãnh thổ do Ukraine kiểm soát khoảng 500 km, nhà máy lọc dầu này là một trong những nhà máy lớn nhất ở miền nam nước Nga, sản xuất gần 6,6 triệu tấn nhiên liệu mỗi năm.

Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, vụ tấn công vào nhà máy lọc dầu đã gây ra một vụ hỏa hoạn lớn.

Giới chức Nga chưa tiết lộ hậu quả của vụ tấn công hoặc đưa ra đánh giá về thiệt hại.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn 148 UAV trong đêm 1.6 tại 8 khu vực của Nga, cũng như trên bán đảo Crimea, biển Đen và biển Azov.

Thống đốc Alexander Khinshtein tại vùng Kursk của Nga cho biết rằng trong 24 giờ qua hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 111 UAV của Ukraine tại vùng này.

Do các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine vào đêm 1.6 và rạng sáng 2.6, một người đàn ông 59 tuổi đã bị thương tại làng Giryi thuộc huyện Belovsky, theo ông Khinshtein.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên. Hai bên trước nay luôn bác bỏ mọi cáo buộc tấn công nhắm vào dân thường.

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Triển vọng hòa bình

Trả lời phỏng vấn của tờ The Kyiv Independent ngày 1.6, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov cho biết việc chấm dứt chiến sự trước mùa đông năm nay là một mục tiêu khả thi.

Nhận định của ông Budanov tương tự những phát biểu gần đây của Tổng thống Zelensky. Hôm 31.5, ông Zelensky cho rằng khi Moscow mất thế chủ động trên chiến trường và Kyiv tăng cường các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga, cơ hội đàm phán hòa bình hiệu quả với Moscow sẽ vẫn mở cho đến mùa đông.

Về phía Nga, hãng TASS ngày 2.6 dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng cuộc xung đột ở Ukraine "có thể được giải quyết vào cuối ngày" nếu Tổng thống Zelensky "ra lệnh rút quân khỏi các vùng lãnh thổ của Nga".

"Về phần ông Zelensky và việc chấm dứt chiến sự vào cuối năm nay, chiến sự có thể kết thúc ngay trong ngày hôm nay, như chúng tôi đã nói nhiều lần. Để đạt được điều này, ông Zelensky phải ra lệnh cho lực lượng vũ trang của mình rút khỏi lãnh thổ Nga", ông Peskov phát biểu.