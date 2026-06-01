Thế giới

Tổng thống Belarus cảnh báo có một mục tiêu lớn tại Ukraine

Vi Trân
01/06/2026 11:12 GMT+7

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đáp trả gay gắt sau khi Ukraine nói đã xác định 500 mục tiêu tại Belarus để chuẩn bị cho khả năng tấn công.

Trả lời báo chí bên lề hội nghị Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) tại Astana (Kazakhstan) ngày 31.5, Tổng thống Belarus đã bác bỏ thông tin binh sĩ nước này hiện diện tại Ukraine và cảnh báo sẽ đáp trả nếu Kyiv tấn công trước.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko dự hội nghị tại Astana (Kazakhstan) hôm 29.5

ẢNH: REUTERS

Bình luận được đưa ra sau khi Belarus và Nga diễn tập hạt nhân chung trong tháng 5 và phía Ukraine tỏ ra lo ngại về khả năng Minsk can dự vào xung đột giữa Moscow và Kyiv.

Hôm 21.5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Kyiv đã sẵn sàng thực hiện biện pháp phòng ngừa trước mối đe dọa quân sự tiềm tàng từ phía bắc - ngầm ám chỉ Belarus - theo trang The Kyiv Independent.

Ông Zelensky cảnh báo rằng Belarus phải hiểu rằng bất kỳ hành động khiêu khích nào được thực hiện nhắm vào Ukraine đều sẽ chịu hậu quả. Tư lệnh Lực lượng các hệ thống không người lái của Ukraine Robert Brovdi hôm 26.5 nói rằng Ukraine đã xác định 500 mục tiêu tiềm năng tại Belarus.

"Họ có thể đã xác định 500 mục tiêu. Nhưng chúng tôi cũng có một mục tiêu lớn với tọa độ chính xác và nó ở rất gần Belarus. Họ hiểu điều đó", Tổng thống Lukashenko nói ngày 31.5, cho rằng những đe dọa của ông Zelensky chỉ là lời nói suông, theo hãng thông tấn Belta.

Tổng thống Alexander Lukashenko bắt tay thành viên khẩu đội tên lửa Iskander-M trong chuyến thăm một lữ đoàn tên lửa tham gia cuộc diễn tập hạt nhân Belarus - Nga tại vùng Mogilev (Belarus) ngày 21.5

ẢNH: REUTERS

Bên cạnh đó, ông Lukashenko hạ thấp năng lực của lực lượng Ukraine dọc biên giới Belarus và cho rằng những người này chỉ là "bia đỡ đạn". "Quân đội Ukraine không muốn chiến tranh với Belarus. Tôi biết chắc điều này. Họ hiểu rằng chiến tranh đồng nghĩa sẽ có thêm 1.500 km tiền tuyến. Và biên giới Belarus - Ukraine không phải là đường biên giới đơn giản", ông Lukashenko tuyên bố.

Quan hệ giữa Belarus và Ukraine suy giảm nghiêm trọng sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát vào năm 2022. Kyiv cáo buộc Minsk cho phép binh sĩ Nga tiến vào Ukraine từ lãnh thổ Belarus và lo ngại khả năng nước này can dự sâu hơn vào xung đột.

"Điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Không bao giờ. Không có binh sĩ nào của chúng tôi ở đó và sẽ không bao giờ có. Ông ấy biết chuyện này và quân đội Ukraine cũng biết", Tổng thống Lukashenko khẳng định.

