Tổng thống Ukraine sốt ruột về tiến trình đàm phán

Ông Zelensky cho biết bước tiến của quân Nga đã bị chững lại vào mùa xuân này trong khi Ukraine tăng cường tấn công tầm trung và tầm xa vào lãnh thổ Nga. "Từ tháng 12.2025, Nga bắt đầu mất thế chủ động trên chiến trường. Vì vậy, chúng tôi có thời gian từ đây đến trước mùa đông để tìm một con đường ngoại giao, để ngồi lại và đàm phán", ông Zelensky nói.

Ukraine nêu cơ hội đàm phán với Nga trên thế chủ động

Quân đoàn 3 của Ukraine cho biết lực lượng máy bay không người lái (UAV) đã kiểm soát các tuyến tiếp tế huyết mạch của Nga tại tỉnh Luhansk, nơi Moscow tuyên bố kiểm soát toàn bộ hồi tháng 4 dù Kyiv bác bỏ. Chuẩn tướng Andriy Biletsky, Tư lệnh Quân đoàn 3, cho rằng Ukraine có 6 tháng để giành thế chủ động trên chiến trường và củng cố vị thế trên bàn đàm phán. Ông đánh giá quân Nga đã kiệt sức và không thể tạo ra đột phá lớn. Moscow chưa bình luận về những tuyên bố trên. Hãng TASS ngày 1.6 trích dữ liệu từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội đã giành được 63 khu định cư tại Ukraine trong chiến dịch mùa xuân từ tháng 3 - 5.

Tổng thống Zelensky thăm tiền tuyến trong ảnh được công bố ngày 8.5 Ảnh: Reuters

Theo trang The Kyiv Independent, vòng đàm phán gần nhất giữa Ukraine và Nga diễn ra vào tháng 2 tại Geneva (Thụy Sĩ). Tại hội nghị ngoại trưởng NATO ở Thụy Điển hôm 22.5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thừa nhận cuộc đàm phán hòa bình đã thực sự bế tắc do thiếu tiến triển. Nhà ngoại giao tuyên bố Mỹ không muốn tham gia các cuộc họp bất tận nhưng sẵn sàng liên lạc lại nếu có tiến bộ thực chất.

Trong cuộc phỏng vấn mới, ông Zelensky bày tỏ hy vọng các nhà đàm phán của Mỹ gồm ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner sẽ thăm Kyiv trong 2 tuần nữa, nếu tình hình Mỹ - Iran có tín hiệu tích cực. Vị tổng thống nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyến thăm, vì hai đặc phái viên Mỹ đã đến Moscow nhiều lần nhưng chưa sang Kyiv.

Mặt khác, Tổng thống Zelensky kêu gọi Mỹ tiếp tục viện trợ tên lửa phòng không để đối phó với các đợt tấn công quy mô lớn từ Nga và gia tăng sức ép cấm vận đối với nước này. Trước đó một ngày, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố sẽ tìm cách giúp Ukraine tự vệ nhưng không trình bày chi tiết. Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua cho biết hải quân Pháp và đồng minh đã bắt giữ tàu dầu Tagor bị cấm vận của Nga tại Đại Tây Dương vào hôm 31.5. Theo TASS, tàu rời cảng Murmansk vào đầu tháng 5. Từ tháng 9.2025, Pháp đã bắt 3 tàu khác bị cho là liên quan Nga và các tàu được thả sau khi đóng phạt. Nga chưa bình luận về vụ mới nhất nhưng trước đó nhấn mạnh sẽ dùng mọi biện pháp để đảm bảo các bên tôn trọng tự do hàng hải.