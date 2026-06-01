Hải quân Pháp can thiệp, kiểm tra một tàu dầu di chuyển từ Nga

"Chiến dịch này diễn ra ở Đại Tây Dương, trên vùng biển quốc tế, với sự hỗ trợ của một số đối tác, trong đó có Anh, tuân thủ nghiêm ngặt luật biển", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron viết trên mạng xã hội X, theo Reuters.

Một tàu thuộc Hải quân Pháp Ảnh: AFP

Ông viết thêm: "Việc các tàu thuyền lách luật cấm vận quốc tế, vi phạm luật biển và tài trợ cho cuộc chiến mà Nga đã tiến hành chống lại Ukraine trong hơn 4 năm qua là không thể chấp nhận được".

Cơ quan Hàng hải Đại Tây Dương hôm nay 1.6 thông báo rằng Hải quân Pháp đã can thiệp vào một tàu chở dầu cách mũi Brittany hơn 740 km về phía tây, đang trên đường từ thành phố Murmansk của Nga, nhưng không nêu tên tàu.

"Chiến dịch này nhằm kiểm tra quốc tịch của một tàu bị nghi ngờ treo cờ giả. Sau khi đội kiểm tra lên tàu, việc xem xét các giấy tờ đã xác nhận những nghi ngờ về tính bất hợp pháp của lá cờ được treo. Theo luật pháp quốc tế và yêu cầu của công tố viên, tàu đã bị chuyển hướng", thông báo viết.

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ Nga.

Pháp và Anh đều tuyên bố sẽ ngăn chặn những tàu có liên hệ với "hạm đội bóng tối" bị cấm vận của Nga đi qua vùng biển thuộc hai nước này. Thủ tướng Anh Keir Starmer hồi tháng 3 đã tuyên bố rằng ông đã cho phép quân đội Anh lên tàu thuộc "hạm đội bóng tối".

Kể từ tháng 9.2025, lực lượng Pháp đã lên tàu 3 chiếc tàu khác bị cho là thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga. Những tàu này được phép ra khơi sau khi chủ nộp phạt, theo AFP.

Những tàu thuộc "hạm đội bóng tối" thường xuyên thay đổi quốc kỳ, hoặc sử dụng giấy đăng ký không hợp lệ nhằm trốn tránh sự theo dõi.

Một số quốc gia phương Tây đã áp đặt lệnh cấm vận đối với hàng trăm tàu thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022, theo AFP.

Gần 600 tàu bị nghi ngờ là một phần của "hạm đội bóng tối" đang phải chịu lệnh cấm vận của Liên minh châu Âu.