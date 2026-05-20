Rộ tin Mỹ bắt tàu dầu Iran

Tàu chở dầu bị bắt mang tên Skywave, đã bị Mỹ trừng phạt hồi tháng 3 vì vai trò vận chuyển dầu của Iran. Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy tàu Skywave đang di chuyển ở phía tây Malaysia vào hôm 19.5 sau khi đi qua eo biển Malacca. The Wall Street Journal dẫn lời 3 quan chức Mỹ cho biết con tàu đã bị lực lượng Mỹ bắt giữ.

Tàu khu trục Mỹ USS Rafael Peralta (dưới) bên cạnh một tàu đang hướng về cảng của Iran hôm 24.4 ẢNH: Reuters

Theo các nhà môi giới và dữ liệu từ Lloyds List Intelligence, tàu này có thể đã được chất hơn 1 triệu thùng dầu thô tại đảo Kharg của Iran vào tháng 2. The Wall Street Journal không thể xác định liệu tàu này có dỡ dầu ở châu Á hay không. Skywave được cho là đang di chuyển trong khu vực nổi tiếng với các hoạt động chuyển dầu lén lút giữa các tàu và đang trên đường trở về Trung Đông thì bị bắt giữ.

Lầu Năm Góc và Iran chưa bình luận về thông tin.

Nếu được xác nhận, đây là lần thứ 3 Mỹ bắt giữ một tàu chở dầu liên quan đến chiến dịch trấn áp các tàu thuộc "đội tàu bóng đêm" có liên hệ với Iran. Các hành động này tách biệt với lệnh phong tỏa cảng biển Iran do Mỹ thực hiện ở vịnh Oman và biển Ả Rập. Hồi tháng 4, Mỹ đã bắt giữ 2 tàu chở dầu khác có liên hệ với Iran là Majestic X và Tifani ở Ấn Độ Dương.

"Đội tàu bóng đêm" gồm khoảng 1.000 tàu chở dầu cũ và không được bảo hiểm, bị cho là sử dụng các thủ đoạn trái phép để vận chuyển dầu bị cấm vận và bất hợp pháp.

Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, đã tuyên bố nỗ lực truy bắt các tàu thuộc hạm đội ngầm có liên hệ với Iran vào giữa tháng 4, nói rằng Mỹ sẽ "tích cực truy đuổi bất kỳ tàu nào mang cờ Iran hoặc bất kỳ tàu nào cố gắng cung cấp hỗ trợ vật chất cho Iran".

Chính quyền Tổng thống Trump đang tiếp tục gây áp lực lên Tehran để nước này đồng ý với các yêu cầu của Mỹ liên quan đến chương trình hạt nhân. Ngày 19.5, ông Trump nói với các phóng viên rằng ông đã suýt đưa ra quyết định tấn công quân sự mới vào Iran, nhưng đã hoãn lại theo yêu cầu của các đồng minh vùng Vịnh.

Ông khẳng định các lãnh đạo Iran đang rất muốn một thỏa thuận, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ tấn công trong vài ngày tới nếu không có thỏa thuận nào đạt được, theo Reuters.