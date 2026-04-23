Thế giới

Mỹ chặn 3 tàu dầu Iran trên các vùng biển châu Á

Thụy Miên
23/04/2026 09:17 GMT+7

Reuters dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ quân đội Mỹ đã chặn ít nhất 3 tàu dầu treo cờ Iran trên các vùng biển châu Á và đang chuyển hướng những tàu này khỏi các vị trí gần Ấn Độ, Malaysia và Sri Lanka.

Lực lượng Mỹ tuần tra gần tàu chở hàng M/V Touska mang cờ Iran sau khi tịch thu tàu này

ảnh: centcom/reuters

Thông tin quân đội Mỹ chặn bắt các tàu dầu Iran diễn ra trong lúc Washington đang áp đặt lệnh phong tỏa đối với hoạt động hàng hải của Iran, trong lúc phía Tehran nổ súng vào các tàu nhằm ngăn chặn chúng di chuyển qua eo biển Hormuz.

Sau gần 2 tháng kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, ít có dấu hiệu nào cho thấy khả năng các bên nối lại đàm phán.

Việc đóng cửa eo biển Hormuz do xung đột đã làm gián đoạn nguồn cung gồm khoảng 1/5 lượng dầu và khí đốt toàn cầu, gây ra khủng hoảng năng lượng trên diện rộng.

Trong những ngày gần đây, lực lượng Mỹ đã bắt giữ một tàu hàng và một tàu chở dầu của Iran. Về phần mình, Iran hôm 22.4 thông báo bắt giữ hai tàu container tìm cách rời Vùng Vịnh qua eo biển Hormuz. Trước khi bắt tàu, phía Iran đã nổ súng vào các tàu này cùng một tàu khác.

Cùng ngày, Reuters dẫn 2 nguồn tin thuộc ngành vận tải biển Mỹ, Ấn Độ và 2 nguồn an ninh hàng hải phương Tây tiết lộ Washington đã chuyển hướng thêm ít nhất 3 tàu chở dầu mang cờ Iran trong những ngày gần đây.

Quân đội Mỹ chưa bình luận về những thông tin trên.

Một trong các tàu bị chặn được cho là siêu tàu dầu Deep Sea, vận chuyển một phần dầu thô và lần cuối được ghi nhận ngoài khơi Malaysia cách đây một tuần, theo dữ liệu của MarineTraffic.

Bên cạnh đó, tàu Sevin nhỏ hơn với sức chứa tối đa 1 triệu thùng và đang chở khoảng 65% tải trọng cũng bị chặn. Lần xuất hiện gần nhất của tàu này là ngoài khơi Malaysia cách đây một tháng.

Siêu tàu chở dầu Dorena, chở đầy khoảng 2 triệu thùng dầu thô, cũng bị chặn và 3 ngày trước được ghi nhận ngoài khơi miền nam Ấn Độ.

Tin liên quan

Rộ tin tàu Iran khai hỏa về phía tàu dầu tại eo biển Hormuz

Rộ tin tàu Iran khai hỏa về phía tàu dầu tại eo biển Hormuz

Tàu chiến Iran bị cáo buộc đã bắn về phía một tàu dầu tại eo biển Hormuz sau khi nước này tái ban hành lệnh đóng cửa eo biển. Iran chưa ra phản hồi chính thức.

Phí qua kênh đào Panama tăng vọt khi eo biển Hormuz bị phong tỏa

Quan chức Indonesia muốn thu phí eo biển Malacca tương tự Iran ở eo biển Hormuz

