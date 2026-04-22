Quan chức Indonesia muốn thu phí eo biển Malacca tương tự Iran ở eo biển Hormuz

Đài CNA ngày 22.4 dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa đưa ra ý tưởng thu phí tàu thuyền đi qua eo biển Malacca, nhằm tận dụng vị trí chiến lược của nước này dọc theo các tuyến đường thương mại và năng lượng toàn cầu.

Truyền thông địa phương dẫn lời ông Purbaya cho biết đề xuất này phù hợp với chỉ thị của Tổng thống Prabowo Subianto rằng Indonesia không nên tự coi mình là một "quốc gia ngoại vi" nữa, mà là một "nhân tố chủ chốt" trong nền kinh tế toàn cầu.

"Như Tổng thống đã chỉ thị, Indonesia không phải là một quốc gia ngoại vi. Chúng ta nằm trên một tuyến đường thương mại và năng lượng chiến lược toàn cầu, vậy mà tàu thuyền vẫn đi qua eo biển Malacca không bị tính phí, tôi không chắc điều đó đúng hay sai", ông Purbaya phát biểu tại một hội thảo ở Jakarta (Indonesia).

Eo biển Malacca là tuyến đường vận chuyển hàng hải quan trọng cho thương mại và năng lượng toàn cầu, nhưng cho đến nay vẫn chưa có khoản phí nào được áp dụng đối với các tàu thuyền đi qua. Eo biển này chủ yếu giáp với Indonesia, Malaysia và Singapore, kết nối Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương.

Ông Purbaya cho biết ý tưởng áp phí có cảm hứng từ kế hoạch của Iran về việc thu phí đối với các tàu đi qua eo biển Hormuz.

Ông Purbaya cho biết cách tiếp cận tương tự có thể tạo ra giá trị kinh tế đáng kể nếu được thực hiện ở eo biển Malacca thông qua sự hợp tác giữa các quốc gia ven eo biển.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan cho biết các tuyến đường hàng hải qua eo biển Malacca và Singapore phải được mở cho tất cả tàu thuyền. Ông nhấn mạnh thêm rằng Singapore sẽ không ủng hộ bất kỳ nỗ lực nào nhằm hạn chế các tuyến đường này.

"Quyền đi lại tự do được đảm bảo cho tất cả mọi người. Chúng tôi sẽ không tham gia vào bất kỳ nỗ lực nào nhằm đóng cửa, ngăn chặn hoặc áp phí trong khu vực lân cận của mình", ông phát biểu.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Malaysia Anthony Loke bày tỏ quan điểm tương tự và cho biết Malaysia vẫn cam kết đảm bảo tự do hàng hải và quá cảnh qua eo biển Malacca.

"Là một quốc gia có chủ quyền và là thành viên hội đồng của Tổ chức Hàng hải Quốc tế, chúng tôi cam kết tuân thủ một hệ thống dựa trên luật lệ, trong đó các thành viên đóng vai trò của mình trong việc tôn trọng luật pháp quốc tế", theo hãng Bernama dẫn lời ông Loke.