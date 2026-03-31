Thêm tàu dầu bị tấn công trong xung đột tại Trung Đông

Giới chức Dubai xác nhận vụ việc và cho biết các lực lượng cứu hỏa đang khống chế đám cháy. Văn phòng truyền thông Dubai cho biết không có trường hợp thương vong nào được ghi nhận và tất cả 24 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu chở dầu đều an toàn.

Vụ việc được cho là do máy bay không người lái gây ra và là diễn biến mới nhất trong chuỗi tấn công nhằm vào tàu thương mại tại vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz kể từ khi Mỹ và Israel phát động các đợt không kích Iran cuối tháng 2.

Khói bốc lên từ tàu chở hàng Mayuree Naree của Thái Lan gần eo biển Hormuz sau một vụ tấn công ngày 11.3.2026 ẢNH: AFP

Tập đoàn dầu khí Kuwait cảnh báo về khả năng rò rỉ dầu ra vùng biển xung quanh. "Các nhóm liên quan đang tiếp tục đánh giá tình hình và thực hiện các biện pháp cần thiết, và thông tin cập nhật sẽ được chia sẻ ngay khi có", theo Hãng thông tấn Anadolu.

Cũng trong ngày 30.3, một tàu container của Hy Lạp neo ngoài khơi Ras Tanura (Ả Rập Xê Út) cũng ghi nhận 2 sự cố khi vật thể lạ rơi xuống gần tàu trong vòng một giờ, song không gây thương vong.

Diễn biến an ninh gia tăng đã đẩy giá năng lượng leo thang. Giá dầu Brent tiếp tục tăng trong phiên giao dịch ngày 31.3, lên khoảng 115 USD/thùng, đưa mức tăng trong tháng lên gần 60% - cao nhất trong lịch sử. Giá dầu WTI của Mỹ cũng tăng mạnh, đạt mức cao nhất kể từ đầu tháng 3, theo Reuters.

Nguyên nhân chính là việc Iran siết kiểm soát eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Bên cạnh đó, lực lượng Houthi tại Yemen tấn công tên lửa vào Israel, làm dấy lên lo ngại gián đoạn thêm tại eo biển Bab el-Mandeb, một điểm nghẽn hàng hải quan trọng nối biển Đỏ và vịnh Aden.

"Nếu lực lượng Houthi tái phong tỏa thành công eo biển Bab al-Mandab, cả 2 tuyến đường vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới sẽ cùng chịu áp lực. Cuộc khủng hoảng '2 điểm nghẽn' này là một kịch bản ác mộng đối với chuỗi cung ứng toàn cầu", ông Tim Waterer, nhà phân tích thị trường chính tại KCM Trade, nhận định.

Iran nói đề xuất hòa bình của Mỹ 'phi thực tế', ông Trump ra cảnh báo mới

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump cảnh báo sẽ "phá hủy" các cơ sở năng lượng của Iran nếu Tehran không mở lại eo Hormuz. Tuy nhiên, theo The Wall Street Journal, Mỹ cũng đang cân nhắc phương án giảm quy mô chiến dịch quân sự, chuyển sang gây sức ép ngoại giao để nối lại hoạt động thương mại tự do, đồng thời kêu gọi đồng minh ở châu Âu và vùng Vịnh tham gia giải quyết tình trạng phong tỏa eo biển Hormuz.

Nhà Trắng cho biết các cuộc đàm phán với Iran vẫn đang tiếp diễn và đạt tiến triển, dù chưa có đột phá rõ rệt. "Thị trường không thấy bất kỳ lối thoát nào cho cuộc xung đột vì 2 bên còn cách biệt rất xa về các yêu cầu của mình, bất chấp bức tranh tươi sáng mà Tổng thống Trump đang vẽ ra", nhà phân tích Edward Meir của Công ty dịch vụ tài chính Marex (Anh) cho biết.