Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ông Trump nói Iran đồng ý hầu hết yêu cầu 15 điểm của Mỹ

Trí Đỗ
30/03/2026 15:09 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã đồng ý với hầu hết các điều kiện trong danh sách 15 yêu cầu mà Mỹ chuyển đến thông qua Pakistan nhằm chấm dứt xung đột.

Phát biểu trên chuyên cơ Không lực Một ngày 29.3, Tổng thống Trump khẳng định Mỹ - Iran đang đạt được tiến triển đáng kể trong các cuộc tiếp xúc "trực tiếp và gián tiếp". "Họ đã nêu ra hầu hết các điểm… Họ đồng ý với kế hoạch của chúng tôi. Chúng tôi đã yêu cầu 15 điều và phần lớn được chấp nhận. Chúng tôi sẽ yêu cầu thêm một vài điều kiện nữa", theo CNN dẫn lời ông.

- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trên chuyên cơ Không lực Một ngày 29.3

ẢNH: REUTERS

Ông Trump cũng cho hay Iran đã cung cấp các lô dầu lớn như một tín hiệu thể hiện thiện chí. Theo ông, Iran trước đó đã tặng Mỹ một món quà là "10 tàu chở dầu khổng lồ". "Và hôm nay (ngày 29.3) họ lại tặng chúng ta một món quà khác. Họ tặng chúng ta 20 tàu chở dầu, bắt đầu được vận chuyển từ ngày mai (ngày 30.3)", ông nói.

Tổng thống Mỹ nhận xét các nhà lãnh đạo mới của Iran "rất hợp lý", đồng thời cho rằng nước này đã trải qua một tiến trình "thay đổi chính quyền" sau hơn một tháng xung đột. Theo ông, Mỹ hiện làm việc với "một đội ngũ Iran hoàn toàn khác".

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh các Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Ai Cập vừa kết thúc cuộc họp về tình hình Iran tại Islamabad ngày 30.3. Thông cáo chung kêu gọi chấm dứt ngay các hành động thù địch, đồng thời ủng hộ tiến trình đàm phán có cấu trúc giữa Mỹ và Iran.

Pakistan chuẩn bị tổ chức hòa đàm chấm dứt chiến tranh Iran

Trong khi đó, theo The Wall Street Journal, chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc một chiến dịch quân sự nhằm kiểm soát khoảng 454 kg uranium của Iran. Kịch bản này có thể khiến lực lượng Mỹ phải hiện diện tại Iran trong nhiều ngày. Tuy nhiên, Nhà Trắng cho biết chưa có quyết định cuối cùng và mọi phương án vẫn đang được xem xét vì rủi ro đối với binh sĩ Mỹ.

Trước đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nhấn mạnh bất kỳ sự chuẩn bị nào của Lầu Năm Góc "không có nghĩa là tổng thống đã đưa ra quyết định".

Trong bối cảnh nêu trên, Thủ tướng Úc Anthony Albanese ngày 30.3 đã kêu gọi Tổng thống Trump đưa ra định hướng rõ ràng hơn về mục tiêu của cuộc chiến ở Iran, đồng thời thúc đẩy việc giảm leo thang căng thẳng. Úc đã điều động máy bay để hỗ trợ quốc phòng cho Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), nhưng loại trừ khả năng triển khai lực lượng hải quân để giúp mở lại eo biển Hormuz, theo The Guardian.

Hàng loạt người biểu tình hôm 28.3 đã xuống đường khắp nước Mỹ để phản đối Tổng thống Donald Trump, bày tỏ sự phẫn nộ trước điều họ cho là kiểu lãnh đạo độc đoán, chính sách nhập cư cứng rắn và cuộc chiến với Iran, theo AFP.

Khám phá thêm chủ đề

Trump Iran Mỹ Pakistan Trung Đông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận