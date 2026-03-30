Ông Trump nói Iran đồng ý hầu hết yêu cầu 15 điểm của Mỹ

Phát biểu trên chuyên cơ Không lực Một ngày 29.3, Tổng thống Trump khẳng định Mỹ - Iran đang đạt được tiến triển đáng kể trong các cuộc tiếp xúc "trực tiếp và gián tiếp". "Họ đã nêu ra hầu hết các điểm… Họ đồng ý với kế hoạch của chúng tôi. Chúng tôi đã yêu cầu 15 điều và phần lớn được chấp nhận. Chúng tôi sẽ yêu cầu thêm một vài điều kiện nữa", theo CNN dẫn lời ông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trên chuyên cơ Không lực Một ngày 29.3

Ông Trump cũng cho hay Iran đã cung cấp các lô dầu lớn như một tín hiệu thể hiện thiện chí. Theo ông, Iran trước đó đã tặng Mỹ một món quà là "10 tàu chở dầu khổng lồ". "Và hôm nay (ngày 29.3) họ lại tặng chúng ta một món quà khác. Họ tặng chúng ta 20 tàu chở dầu, bắt đầu được vận chuyển từ ngày mai (ngày 30.3)", ông nói.

Tổng thống Mỹ nhận xét các nhà lãnh đạo mới của Iran "rất hợp lý", đồng thời cho rằng nước này đã trải qua một tiến trình "thay đổi chính quyền" sau hơn một tháng xung đột. Theo ông, Mỹ hiện làm việc với "một đội ngũ Iran hoàn toàn khác".

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh các Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Ai Cập vừa kết thúc cuộc họp về tình hình Iran tại Islamabad ngày 30.3. Thông cáo chung kêu gọi chấm dứt ngay các hành động thù địch, đồng thời ủng hộ tiến trình đàm phán có cấu trúc giữa Mỹ và Iran.

Trong khi đó, theo The Wall Street Journal, chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc một chiến dịch quân sự nhằm kiểm soát khoảng 454 kg uranium của Iran. Kịch bản này có thể khiến lực lượng Mỹ phải hiện diện tại Iran trong nhiều ngày. Tuy nhiên, Nhà Trắng cho biết chưa có quyết định cuối cùng và mọi phương án vẫn đang được xem xét vì rủi ro đối với binh sĩ Mỹ.

Trước đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nhấn mạnh bất kỳ sự chuẩn bị nào của Lầu Năm Góc "không có nghĩa là tổng thống đã đưa ra quyết định".

Trong bối cảnh nêu trên, Thủ tướng Úc Anthony Albanese ngày 30.3 đã kêu gọi Tổng thống Trump đưa ra định hướng rõ ràng hơn về mục tiêu của cuộc chiến ở Iran, đồng thời thúc đẩy việc giảm leo thang căng thẳng. Úc đã điều động máy bay để hỗ trợ quốc phòng cho Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), nhưng loại trừ khả năng triển khai lực lượng hải quân để giúp mở lại eo biển Hormuz, theo The Guardian.