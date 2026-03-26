Anh cho phép quân đội lên tàu thuộc 'đội tàu bóng đêm' Nga

Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 25.3 đã đưa ra quyết định trên trong bối cảnh châu Âu gia tăng nỗ lực phá vỡ mạng lưới tàu giúp Nga duy trì xuất khẩu dầu và tài trợ cho chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết sau khi bị khám xét, các tàu có thể đối mặt với các thủ tục tố tụng hình sự nếu vi phạm lệnh trừng phạt, theo Reuters.

Tàu chở dầu Grinch (phải), bị nghi ngờ thuộc "đội tàu bóng đêm" của Nga bị tàu hải quân Pháp giám sát tại Martigues (Pháp) ngày 25.1.2026 ẢNH: AFP

"Đội tàu bóng đêm" bao gồm các tàu có cấu trúc sở hữu mập mờ, thường cũ kỹ, được cho là vận chuyển tới 75% lượng dầu thô của Nga, nhiều lần đi qua eo biển Manche - vùng biển ngăn cách Anh và Pháp. Ngoài yếu tố cấm vận, các tàu này còn gây lo ngại lớn về rủi ro môi trường do nguy cơ tràn dầu và sự cố kỹ thuật, theo The Guardian. Anh đã áp đặt cấm vận đối với 544 tàu thuộc "đội tàu bóng đêm" của Nga.

Động thái của Anh diễn ra trước thềm hội nghị Lực lượng viễn chinh liên hợp tại Helsinki (Phần Lan) - nơi London dự kiến kêu gọi tăng cường phối hợp để truy quét các tàu thuộc "đội tàu bóng đêm" của Nga. Một số nước như Phần Lan, Thụy Điển và Estonia đã triển khai các chiến dịch tương tự tại biển Baltic.

Các nỗ lực gây sức ép lên Nga phần nào bị suy yếu khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây cho phép miễn trừ tạm thời 30 ngày đối với việc mua một số sản phẩm Nga, nhằm ổn định thị trường năng lượng trong bối cảnh xung đột tại Iran leo thang.

Trước diễn biến trên, ông Nikolai Patrushev, cựu Giám đốc Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) kiêm người đứng đầu Hội đồng hàng hải Nga, ngày 25.3 đã đề ra các biện pháp bổ sung để bảo vệ các tàu đăng ký dưới cờ Nga và các tàu rời cảng Nga.

Ông Patrushev thông báo rằng các chủ tàu giao dịch với Nga đã được hướng dẫn cách phối hợp với hải quân Nga. Ngoài ra, việc giám sát các tàu chở hàng hoạt động cho Nga cũng đã được tăng cường, theo TASS.