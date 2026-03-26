Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Anh cho phép quân đội lên tàu thuộc 'đội tàu bóng đêm' Nga

Trí Đỗ
26/03/2026 10:40 GMT+7

Lực lượng vũ trang Anh được phép lên tàu và bắt giữ các tàu chở dầu Nga trong vùng biển Anh, động thái leo thang nhằm chống lại 'đội tàu bóng đêm' của Moscow đang né tránh lệnh cấm vận.

Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 25.3 đã đưa ra quyết định trên trong bối cảnh châu Âu gia tăng nỗ lực phá vỡ mạng lưới tàu giúp Nga duy trì xuất khẩu dầu và tài trợ cho chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. 

Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết sau khi bị khám xét, các tàu có thể đối mặt với các thủ tục tố tụng hình sự nếu vi phạm lệnh trừng phạt, theo Reuters.

Tàu chở dầu Grinch (phải), bị nghi ngờ thuộc "đội tàu bóng đêm" của Nga bị tàu hải quân Pháp giám sát tại Martigues (Pháp) ngày 25.1.2026

"Đội tàu bóng đêm" bao gồm các tàu có cấu trúc sở hữu mập mờ, thường cũ kỹ, được cho là vận chuyển tới 75% lượng dầu thô của Nga, nhiều lần đi qua eo biển Manche - vùng biển ngăn cách Anh và Pháp. Ngoài yếu tố cấm vận, các tàu này còn gây lo ngại lớn về rủi ro môi trường do nguy cơ tràn dầu và sự cố kỹ thuật, theo The Guardian. Anh đã áp đặt cấm vận đối với 544 tàu thuộc "đội tàu bóng đêm" của Nga. 

Động thái của Anh diễn ra trước thềm hội nghị Lực lượng viễn chinh liên hợp tại Helsinki (Phần Lan) - nơi London dự kiến kêu gọi tăng cường phối hợp để truy quét các tàu thuộc "đội tàu bóng đêm" của Nga. Một số nước như Phần Lan, Thụy Điển và Estonia đã triển khai các chiến dịch tương tự tại biển Baltic.

Các nỗ lực gây sức ép lên Nga phần nào bị suy yếu khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây cho phép miễn trừ tạm thời 30 ngày đối với việc mua một số sản phẩm Nga, nhằm ổn định thị trường năng lượng trong bối cảnh xung đột tại Iran leo thang.

Nga bắt đầu tung chòm vệ tinh đối thủ Starlink vào quỹ đạo

Trước diễn biến trên, ông Nikolai Patrushev, cựu Giám đốc Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) kiêm người đứng đầu Hội đồng hàng hải Nga, ngày 25.3 đã đề ra các biện pháp bổ sung để bảo vệ các tàu đăng ký dưới cờ Nga và các tàu rời cảng Nga.

Ông Patrushev thông báo rằng các chủ tàu giao dịch với Nga đã được hướng dẫn cách phối hợp với hải quân Nga. Ngoài ra, việc giám sát các tàu chở hàng hoạt động cho Nga cũng đã được tăng cường, theo TASS.

Khám phá thêm chủ đề

anh nga đội tàu bóng đêm Eo biển Manche Tàu dầu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận