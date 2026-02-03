Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Anh quan ngại trước sức mạnh Hạm đội phương Bắc của Nga

Trí Đỗ
Trí Đỗ
03/02/2026 20:18 GMT+7

Tư lệnh hải quân Hoàng gia Anh Gwyn Jenkins cho hay Nga vẫn duy trì mức đầu tư đáng kể vào Hạm đội phương Bắc, bất chấp nhiều năm xung đột tại Ukraine.

Phát biểu tại hội nghị hải quân do Viện quan hệ quốc tế Pháp (IFRI) tổ chức ở Paris ngày 3.2, ông Jenkins nhấn mạnh rằng Nga đặc biệt ưu tiên năng lực tác chiến dưới nước. "Đầu tư của Nga vào Hạm đội phương Bắc, nhất là các năng lực dưới mặt nước, không hề suy giảm", ông nói.

- Ảnh 1.

Tàu khu trục Admiral Gorshkov, thuộc nhóm tàu của Hạm đội phương Bắc Nga, được nhìn thấy tại thành phố cảng La Guaira, Venezuela ngày 2.7.2024

ẢNH: REUTERS

Theo Reuters dẫn lời Tư lệnh hải quân Anh, dù cuộc xung đột ở Ukraine đã gây tổn thất nặng nề về nguồn lực quốc gia và nhân sự, Nga vẫn tiếp tục dồn lực cho các chương trình hải quân chiến lược.

Ông cho rằng điều này đang thử thách khả năng phản ứng của phương Tây, trong bối cảnh việc nâng cấp, đóng mới và phát triển tàu chiến đòi hỏi nhiều thời gian, đặc biệt khi công nghệ quân sự thay đổi nhanh chóng.

"Không cần quá nhiều nguồn lực để trở thành đồng minh, nhưng việc ngăn chặn một thế lực hung hăng hoạt động ngay trong khu vực lân cận của chúng tôi lại tiêu tốn rất nhiều nguồn lực", ông Jenkins nhận định.

Cùng quan điểm, Phó đô đốc Harold Liebregs, Tư lệnh hải quân Hoàng gia Hà Lan, cảnh báo Nga đang thể hiện sự táo bạo ngày càng lớn tại biển Bắc, đặc biệt xung quanh các cơ sở hạ tầng trọng yếu.

"Chúng tôi ghi nhận các tàu sử dụng máy bay không người lái hoạt động trên lãnh thổ mình, cũng như sự hiện diện của 'hạm đội bóng tối' - lực lượng đang hỗ trợ nền kinh tế thời chiến của Nga thông qua các tàu được bảo trì kém, không có bảo hiểm và gây ra nhiều rủi ro pháp lý tại biển Bắc", ông Liebregs cho hay.

Theo ông, phương Tây không nên coi những diễn biến này là "trạng thái bình thường mới", bởi điều đó có thể làm suy giảm tự do chiến lược và đặt các quốc gia châu Âu vào vị thế an ninh kém thuận lợi hơn.

Khám phá thêm chủ đề

Bình luận (0)

