Bỉ tịch thu tàu dầu nghi thuộc 'đội tàu bóng tối' Nga

Hãng AFP ngày 1.3 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken xác nhận tàu chở dầu bị chặn bắt nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Bỉ tại biển Bắc, đã được hộ tống đến cảng Zeebrugge ở nước này nhằm phục vụ điều tra và tịch thu.

Giới chức Bỉ cho biết con tàu mang tên Ethera, được đăng ký cờ Guinea và nằm trong danh sách cấm vận của châu Âu. Cơ quan công tố Bỉ tiết lộ những tài liệu được tìm thấy trên tàu bị tình nghi làm giả, cũng như có nhiều chi tiết kỹ thuật không khớp với dữ liệu đăng kiểm quốc tế. Trên mạng xã hội X, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết hải quân Pháp đã hỗ trợ chiến dịch nêu trên, gọi đây là "một đòn giáng mạnh" vào hệ thống vận tải bí mật mà Moscow bị cáo buộc sử dụng để duy trì dòng tiền từ xuất khẩu dầu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng hoan nghênh chiến dịch phối hợp của Bỉ và Pháp.

Trong khi đó, Đại sứ quán Nga tại Bỉ ngày 1.3 yêu cầu làm rõ thông tin xoay quanh vụ bắt giữ tàu Ethera và thông tin của các thuyền viên. Phía sứ quán cho biết không nhận được thông báo chính thức từ Bỉ về vụ việc.