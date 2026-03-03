Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Bỉ tịch thu tàu dầu nghi thuộc 'đội tàu bóng tối' Nga

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
03/03/2026 05:04 GMT+7

Lực lượng vũ trang Bỉ và Pháp đã phối hợp bắt giữ một tàu chở dầu bị cho là thuộc "đội tàu bóng tối" mà Nga sử dụng để né tránh các lệnh cấm vận của phương Tây liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Hãng AFP ngày 1.3 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken xác nhận tàu chở dầu bị chặn bắt nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Bỉ tại biển Bắc, đã được hộ tống đến cảng Zeebrugge ở nước này nhằm phục vụ điều tra và tịch thu.

Giới chức Bỉ cho biết con tàu mang tên Ethera, được đăng ký cờ Guinea và nằm trong danh sách cấm vận của châu Âu. Cơ quan công tố Bỉ tiết lộ những tài liệu được tìm thấy trên tàu bị tình nghi làm giả, cũng như có nhiều chi tiết kỹ thuật không khớp với dữ liệu đăng kiểm quốc tế. Trên mạng xã hội X, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết hải quân Pháp đã hỗ trợ chiến dịch nêu trên, gọi đây là "một đòn giáng mạnh" vào hệ thống vận tải bí mật mà Moscow bị cáo buộc sử dụng để duy trì dòng tiền từ xuất khẩu dầu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng hoan nghênh chiến dịch phối hợp của Bỉ và Pháp.

Trong khi đó, Đại sứ quán Nga tại Bỉ ngày 1.3 yêu cầu làm rõ thông tin xoay quanh vụ bắt giữ tàu Ethera và thông tin của các thuyền viên. Phía sứ quán cho biết không nhận được thông báo chính thức từ Bỉ về vụ việc. 

- Ảnh 1.

Quân đội Bỉ tiếp cận tàu chở dầu Ethera

Ảnh: Bộ Quốc phòng Bỉ

Xem thêm bình luận