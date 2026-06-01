Thủ tướng Israel ra lệnh tấn công sâu vào Lebanon, Iran nhắc nhở Mỹ

Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đã ra lệnh cho quân đội tấn công "các mục tiêu khủng bố" ở vùng ngoại ô phía nam Beirut, được gọi là Dahiyeh, sau "những vi phạm liên tục" của Hezbollah đối với lệnh ngừng bắn và "các cuộc tấn công chống lại các thành phố và công dân của Israel", theo Reuters dẫn tuyên bố từ văn phòng của ông Netanyahu.

Sau khi oanh tạc Dahiyeh trong những tuần đầu của cuộc chiến, Israel chỉ thực hiện 2 cuộc tấn công vào khu vực này kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn ở Lebanon vào ngày 16.4, ngay cả khi các cuộc xung đột vẫn tiếp diễn ở miền nam Lebanon, theo Reuters.

Thủ tướng Israel chỉ thị quân đội tiến sâu vào đất Lebanon

Lệnh mới được đưa ra sau khi các cuộc xung đột leo thang ở miền nam Lebanon vào cuối tuần qua, với việc quân đội Israel chiếm lâu đài Beaufort 900 năm tuổi và Thủ tướng Netanyahu ra lệnh cho quân đội mở rộng các hoạt động trên bộ.

Theo giới chức Lebanon, hơn 3.370 người đã thiệt mạng ở nước này do các cuộc tấn công của Israel kể từ ngày 2.3. Thời điểm đó, Hezbollah bắt đầu khai hỏa về phía Israel để thể hiện sự ủng hộ Iran, sau khi Iran bị Mỹ và Israel tấn công từ ngày 28.2. Phía Israel thông báo 24 binh sĩ và 4 dân thường của họ đã thiệt mạng trong cùng thời gian.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel ở ngoại ô thành phố Tyre thuộc miền nam Lebanon vào ngày 1.6 Ảnh: AFP

Cáo buộc Israel vi phạm lệnh ngừng bắn và tuyên bố quyền kháng chiến chống lại sự chiếm đóng của Israel, Hezbollah tuyên bố đã thực hiện 21 cuộc tấn công trong ngày 31.5, bao gồm việc phóng một loạt tên lửa vào những gì họ mô tả là cơ sở hạ tầng quân sự tại thành phố Nahariya của Israel.

Kể từ khi xung đột nổ ra, Mỹ đã tổ chức một loạt cuộc gặp giữa các đại diện của chính phủ Israel và Lebanon, với sự tham dự của phía Beirut bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ Hezbollah.

Nhưng một nguồn tin Lebanon quen thuộc với hoạt động ngoại giao giữa Beirut và Washington nói rằng tuyên bố hôm nay của ông Netanyahu phản ánh diễn biến xấu đi của tiến trình ngoại giao do Mỹ dẫn đầu trong những ngày gần đây, theo Reuters.

Hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei nói rằng các cuộc tấn công của Israel ở Lebanon là một trong những yếu tố gây trì hoãn các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột Mỹ - Iran, đồng thời nhắc lại rằng lệnh ngừng bắn ở Lebanon là một phần không thể thiếu của bất kỳ thỏa thuận nào.