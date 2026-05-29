Thế giới

Thủ tướng Isreal Netanyahu ra lệnh mở rộng kiểm soát 70% Dải Gaza

Trí Đỗ
29/05/2026 07:08 GMT+7

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố đã ra lệnh cho quân đội mở rộng kiểm soát tại Dải Gaza lên 70% lãnh thổ, làm lung lay thỏa thuận ngừng bắn vốn đã mong manh.

Phát biểu tại một hội nghị ở khu định cư tại Bờ Tây ngày 28.5, ông Netanyahu nói Israel đang gia tăng sức ép lên Hamas. "Hiện chúng tôi kiểm soát 60% lãnh thổ ở Dải Gaza. Trước đây là 50%, giờ đã lên 60%. Chỉ thị của tôi là phải tiến tới 70%", theo Reuters dẫn lời ông nói.

Ông Netanyahu mô tả lãnh thổ mà Israel đã kiểm soát ở Gaza, Syria và Lebanon là "vùng đệm" có thể ngăn chặn các cuộc tấn công tiềm tàng của các lực lượng vũ trang sau cuộc tấn công do Hamas dẫn đầu vào ngày 7.10.2023 - sự kiện sau đó kéo theo cuộc chiến trả đũa chết chóc của Israel.

Những cậu bé người Palestine tìm đường đi qua đống đổ nát của các tòa nhà bị phá hủy ở Khan Yunis, phía nam Dải Gaza ngày 18.4.2026

ẢNH: AFP

Theo thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian hồi tháng 10.2025, quân đội Israel rút về một đường ranh giới tạm thời, qua đó kiểm soát trực tiếp khoảng 53% Dải Gaza. Tuy nhiên, trong nhiều tháng qua, lực lượng Israel được cho là tiếp tục mở rộng khu vực kiểm soát về phía tây, đồng thời thiết lập vùng đệm ngày càng lớn giữa phần do Israel và Hamas kiểm soát.

Ông Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ngày 26.5 nói mục tiêu cuối cùng của chính phủ nước này là khuyến khích một lượng lớn người Palestine rời Gaza thông qua cái mà ông gọi là "di cư tự nguyện". Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền chỉ trích đây có thể là một kế hoạch dài hạn nhằm buộc người dân Gaza rời đi bằng cách khiến điều kiện sống trở nên không thể chịu đựng.

Ông Muhammad Shehada, nghiên cứu viên tại Hội đồng Quan hệ đối ngoại châu Âu (Đức), nhận định tuyên bố của ông Netanyahu đồng nghĩa với việc Israel đang xem khuôn khổ Gaza trong kế hoạch của ông Trump là không còn hiệu lực.

Theo ông Shehada, nếu Israel kiểm soát 70% Gaza, khoảng 2,2 triệu người Palestine sống sót sau xung đột sẽ bị dồn vào chưa đến 1/3 lãnh thổ tại Gaza. "Điều kiện ở đó đã rất tồi tệ. Đó là một trong những nơi đông đúc nhất thế giới", ông nói.

Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc ghi nhận các dấu hiệu cho thấy lực lượng Israel tiếp tục mở rộng hoạt động gần đường ranh giới ngừng bắn. Tại Jabalia ở miền bắc Gaza, các báo cáo cho biết xe tăng Israel xuất hiện hằng ngày.

Hơn 900 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu, theo The Guardian. Ngày 26.5, Israel tuyên bố tiêu diệt thủ lĩnh cánh vũ trang của Hamas. Vụ việc trên đã khiến 10 người tại Gaza thiệt mạng và 18 người khác bị thương.

Nỗ lực duy trì ổn định ở Gaza và Bờ Tây

Truyền thông loan tin Indonesia sẽ điều hàng ngàn binh sĩ tham gia Lực lượng Ổn định quốc tế ở Dải Gaza, trong khi nhiều bên chỉ trích kế hoạch mở rộng kiểm soát Bờ Tây của Israel.

