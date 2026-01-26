Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Israel mở chiến dịch tìm con tin cuối cùng ở Gaza, mở cửa khẩu hạn chế

Khánh An
Khánh An
26/01/2026 07:31 GMT+7

Quân đội Israel tiến hành chiến dịch 'quy mô lớn' nhằm tìm kiếm con tin cuối cùng ở Dải Gaza, trong khi đồng ý mở lại một cách hạn chế đối với cửa khẩu Rafah dưới áp lực của Mỹ.

Israel mở chiến dịch tìm con tin cuối cùng ở Gaza, mở cửa khẩu hạn chế- Ảnh 1.

Xe tải và máy móc hạng nặng xếp hàng ở phía Ai Cập tại cửa khẩu biên giới Rafah giáp với Dải Gaza

ẢNH: AFP

Tờ The Guardian ngày 26.1 đưa tin quân đội Israel thông báo đang tiến hành "chiến dịch quy mô lớn" nhằm tìm kiếm con tin cuối cùng ở Dải Gaza, trong bối cảnh Mỹ và các bên trung gian khác đang gây áp lực để Israel và Hamas triển khai giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn.

Tuyên bố này được đưa ra khi nội các Israel họp bàn về khả năng mở cửa khẩu biên giới Rafah giữa Gaza với Ai Cập, một ngày sau khi các đặc phái viên hàng đầu của Mỹ gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để bàn về các bước tiếp theo.

Vấn đề trao trả con tin Ran Gvili được xem là trở ngại cuối cùng để mở cửa khẩu Rafah và bắt đầu giai đoạn thứ hai của thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian.

Vào tối 25.1, văn phòng của ông Netanyahu ra tuyên bố cho biết một khi chiến dịch tìm kiếm này "kết thúc và phù hợp với thỏa thuận với Mỹ, Israel sẽ mở cửa khẩu Rafah".

Israel tấn công Gaza, 11 người thiệt mạng

Đến sáng 26.1, văn phòng này ra thông cáo cho hay Israel đồng ý mở lại một cách hạn chế đối với cửa khẩu Rafah. "Nằm trong kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Israel đồng ý mở cửa khẩu Rafah trở lại một cách hạn chế, chỉ dành cho người đi bộ, với điều kiện phải tuân thủ đầy đủ cơ chế kiểm tra của Israel", theo thông cáo.

Việc trả tự do cho tất cả các con tin, dù sống hay chết, là một phần trọng tâm trong giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 10.10.2025.

Gia đình con tin Gvili, một sĩ quan cảnh sát Israel, đã kêu gọi chính phủ của ông Netanyahu không tiến hành giai đoạn thứ hai của thỏa thuận ngừng bắn cho đến khi thi thể con tin này được đưa về.

Tuy nhiên, áp lực ngày càng gia tăng và chính quyền của Tổng thống Trump đã tuyên bố rằng giai đoạn thứ hai đang được tiến hành.

Israel đã nhiều lần cáo buộc Hamas trì hoãn việc tìm kiếm con tin cuối cùng này. Trong một tuyên bố hôm 25.1, Hamas cho biết họ đã cung cấp tất cả thông tin mà họ có về con tin Gvili, đồng thời cáo buộc Israel cản trở các nỗ lực tìm kiếm ở các khu vực Gaza do quân đội Israel kiểm soát.

