Thế giới

Nỗ lực duy trì ổn định ở Gaza và Bờ Tây

Khánh An
11/02/2026 05:32 GMT+7

Truyền thông loan tin Indonesia sẽ điều hàng ngàn binh sĩ tham gia Lực lượng Ổn định quốc tế ở Dải Gaza, trong khi nhiều bên chỉ trích kế hoạch mở rộng kiểm soát Bờ Tây của Israel.

Triển khai ISF

Tờ The Times of Israel ngày 10.2 đưa tin hàng ngàn binh sĩ Indonesia dự kiến được điều động đến Dải Gaza trong vài tuần tới, trở thành những thành viên đầu tiên của Lực lượng Ổn định quốc tế (ISF) đến vùng lãnh thổ này. Theo Đài truyền hình Kan của Israel, những binh sĩ này sẽ sống tại khu vực đông nam TP.Rafah, với các văn phòng và khu nhà ở được xây dựng trong những tuần tới. Bản tin không nêu rõ thời gian lực lượng này sẽ được triển khai.

Nỗ lực duy trì ổn định ở Gaza và Bờ Tây- Ảnh 1.

Người Palestine phản đối các binh sĩ Israel chặn đường vào trại tị nạn Nur Shams ở Bờ Tây ngày 9.2

Ảnh: AFP

Liên quan vấn đề này, Reuters ngày 10.2 dẫn lời phát ngôn viên Prasetyo Hadi của Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cho hay nước này có thể đóng góp đến 8.000 binh sĩ trong lực lượng đa quốc gia gìn giữ hòa bình ở Gaza, với tổng quân số khoảng 20.000 người. Tuy nhiên, ông Prasetyo cho biết chưa có thỏa thuận nào về các điều khoản triển khai hoặc khu vực hoạt động.

"Chúng tôi chỉ đang tự chuẩn bị cho trường hợp đạt thỏa thuận và chúng tôi phải gửi lực lượng gìn giữ hòa bình", theo phát ngôn viên trên. Ngoài ra, ông Prasetyo nói thêm rằng sẽ có đàm phán trước khi Indonesia đóng góp 1 tỉ USD được đề nghị cho thành viên thường trực Hội đồng Hòa bình, nhưng không nói rõ đàm phán với bên nào. Trang Jakarta Globe ngày 9.2 đưa tin ông Prabowo đã nhận được lời mời đến dự cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Hòa bình ở Mỹ vào ngày 19.2 tới. Một quan chức cấp cao Indonesia cho biết ông Prabowo chưa quyết định có tham dự không.

Căng thẳng về Bờ Tây

Tại Bờ Tây, Nội các An ninh Israel ngày 8.2 thông qua kế hoạch nới lỏng việc mở rộng các khu định cư và quyền hạn của nước này ở Bờ Tây, bước đi bị chỉ trích là theo hướng sáp nhập vùng đất của người Palestine. Reuters ngày 10.2 dẫn lời một quan chức Nhà Trắng tái khẳng định quan điểm của Tổng thống Trump phản đối vấn đề Israel sáp nhập Bờ Tây. "Một Bờ Tây ổn định giữ cho Israel được đảm bảo an ninh và phù hợp với mục tiêu của chính quyền này trong việc đạt được hòa bình ở khu vực", quan chức này cho biết. Cùng ngày, chính phủ Anh ra thông cáo kêu gọi Israel đảo ngược quyết định trên.

Cũng trong ngày 9.2, nhiều nước trong khu vực như Ả Rập Xê Út, Jordan và UAE lên án động thái của Israel. Thông cáo chung của ngoại trưởng các nước này và một số nước Hồi giáo khác như Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ lên án kế hoạch của Israel vi phạm luật pháp quốc tế, làm suy yếu tầm nhìn về giải pháp 2 nhà nước cũng như sự ổn định của khu vực.

Việc sáp nhập vùng lãnh thổ này từ lâu đã là ưu tiên của các đảng cực hữu trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Theo AFP, hơn 500.000 người Israel hiện sống tại các khu định cư và tiền đồn ở Bờ Tây, vốn bị coi là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế. Khoảng 3 triệu người Palestine sống tại vùng lãnh thổ này.

Quan chức Iran đến Oman

Ngày 10.2, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Ali Larijani lên đường đến Oman, quốc gia đang làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ về chương trình hạt nhân của Iran nhằm ngăn chặn khả năng Mỹ tấn công Iran. Theo AP, nhiều khả năng ông Larijani sẽ mang theo phản hồi của Iran đối với vòng đàm phán gián tiếp đầu tiên với phía Mỹ được tổ chức tuần trước tại Oman. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm 8.2 phát tín hiệu rằng Iran phải được phép làm giàu uranium, một điểm bất đồng lớn với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Vấn đề Iran dự kiến là chủ đề thảo luận chính khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gặp Tổng thống Trump tại Washington vào ngày 11.2.

Quân đội Israel tiến hành chiến dịch 'quy mô lớn' nhằm tìm kiếm con tin cuối cùng ở Dải Gaza, trong khi đồng ý mở lại một cách hạn chế đối với cửa khẩu Rafah dưới áp lực của Mỹ.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
