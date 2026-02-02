Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Interpol phát lệnh truy nã đỏ đối với 'bố già xăng dầu' Indonesia

Văn Khoa
Văn Khoa
02/02/2026 16:14 GMT+7

Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) đã phát lệnh truy nã đỏ đối với Mohammad Riza Chalid, một trong những ông trùm dầu mỏ lớn nhất Indonesia liên quan vụ bê bối tham nhũng lên tới 17 tỉ USD, theo AFP ngày 2.2.

Ông Untung Widyatmoko, Thư ký Cục Trung tâm quốc gia Indonesia của Interpol, tối 1.2 cho hay Interpol đã phát lệnh truy nã đỏ đối với ông Riza (66 tuổi) vào ngày 23.1. "Chúng tôi không thể xác định chính xác ông ta đang ở đâu, nhưng chúng tôi đã biết", ông Untung nói.

- Ảnh 1.

Ông Mohammad Riza Chalid được biết đến với biệt danh là "bố già xăng dầu"

Ảnh: Chụp màn hình SCMP

Lệnh truy nã được gửi đến 196 quốc gia thành viên của Interpol để yêu cầu các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới giúp xác định vị trí và bắt giữ ông Riza. Hộ chiếu Indonesia của ông Riza đã bị thu hồi vào tháng 10.2025, theo văn phòng nhập cư Indonesia.

Ông Riza, được biết đến với biệt danh là "bố già xăng dầu", đang bị truy nã ở Indonesia vì cáo buộc liên quan tham nhũng tại công ty dầu khí nhà nước Pertamina từ năm 2018-2023.

Vào tháng 7.2025, ông Riza cùng con trai Muhammad Kerry Adrianto Riza và một số thành viên cấp cao của Pertamina đã bị nêu tên trong vụ án tham nhũng này. Họ bị cáo buộc thông đồng nhập khẩu dầu thô từ các nhà cung cấp nước ngoài với giá cao hơn thay vì mua trong nước theo quy định của luật pháp Indonesia, theo Văn phòng Tổng chưởng lý Indonesia (AGO).

AGO ước tính vụ tham nhũng lên tới 285.000 tỉ rupiah (khoảng 17 tỉ USD) và cho hay đến nay đã có 18 người bị nêu tên là nghi phạm trong vụ án.

Trong những năm gần đây, Indonesia đã bắt giữ hàng loạt quan chức trong các vụ án tham nhũng. Năm 2023, một cựu bộ trưởng truyền thông đã bị kết án 15 năm tù sau khi bị kết tội tham nhũng trong một vụ án mà giới điều tra kết luận đã gây thiệt hại cho đất nước hơn 530 triệu USD, theo AFP.

