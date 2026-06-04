Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo nguy cơ leo thang xung đột Nga - Ukraine

Ông Rubio phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ hôm 3.6 ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 4.6 dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo về nguy cơ "thực sự" leo thang xung đột Nga - Ukraine, trong bối cảnh Ukraine thể hiện khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Phát biểu này được đưa ra sau khi các máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng ở thành phố lớn thứ hai của Nga là Saint Petersburg, cuộc tấn công mà Kyiv gọi là hành động trả đũa cho làn sóng tấn công quy mô lớn của Nga hôm 2.6 khiến ít nhất 23 người thiệt mạng.

"Ukraine ngày càng trở nên hiệu quả hơn trong việc tiến hành các cuộc tấn công tầm xa sâu vào lãnh thổ Nga", ông Rubio nói với Ủy ban Phân bổ ngân sách Thượng viện.

"Đây là một trong những điều nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc cố gắng chấm dứt cuộc chiến này, nếu có thể, bởi vì nguy cơ leo thang là có thật, thực tế hơn so với hai năm trước", ông cảnh báo.

Trước đó, khi phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, ông Rubio cho rằng việc thiếu tiến triển nhằm chấm dứt cuộc chiến là điều đáng tiếc. "Cho đến nay, cả hai bên đều không sẵn lòng nhượng bộ, đặc biệt là phía Nga, về những điều cần thiết để mang lại hòa bình", ông nói.

"Nhưng chúng tôi luôn sẵn sàng, chúng tôi đã tham gia và đầu tư một lượng thời gian đáng kể ở cấp cao vào cuộc xung đột đó trong năm qua", ông nói thêm.

Ukraine phá tuyến hậu cần Nga bằng UAV

Bên cạnh đó, nhà ngoại giao này cho hay Washington đang hoàn tất gói viện trợ quân sự trị giá 400 triệu USD cho Ukraine, dự kiến có thông báo chính thức trong thời gian ngắn sắp tới.

"Việc đó hiện trải qua quy trình liên ngành", ông Rubio nói và cho biết thêm ông hy vọng "sẽ sớm có tin tức về vấn đề đó".

Khoản tài trợ này được ủy quyền theo Sáng kiến Hỗ trợ an ninh Ukraine năm 2026, cho phép Lầu Năm Góc mua sắm thiết bị và đạn dược trực tiếp từ các nhà thầu quốc phòng của Mỹ, theo hãng Anadolu Agency.

Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng trị giá khoảng 900 tỉ USD cho năm tài chính 2026, được Quốc hội Mỹ thông qua, đã phân bổ 400 triệu USD cho Ukraine vào năm 2026 và thêm 400 triệu USD nữa vào năm 2027 theo Sáng kiến Hỗ trợ an ninh Ukraine.