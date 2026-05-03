Ngoại trưởng Mỹ Rubio làm thêm công việc DJ đám cưới?

Ngoại trưởng Rubio tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington D.C ẢNH: AFP

Tờ New York Post ngày 3.5 đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dường như vừa bổ sung thêm một vai trò mới vào hồ sơ công việc dày đặc của mình trong chính quyền Tổng thống Donald Trump, khi làm DJ (Disc Jockey) tại một đám cưới.

"Vừa nãy, phía sau hậu trường, Ngoại trưởng của chúng ta Marco Rubio cũng làm DJ cho đám cưới. Đây là hình ảnh ông ấy đang làm việc tại một đám cưới gia đình tối nay… Bắt đầu nào!", Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Dan Scavino viết trên X.

Ông Rubio (54 tuổi) thường được gọi là "bộ trưởng của mọi thứ" vì đảm nhiệm nhiều vai trò trong chính quyền Tổng thống Trump, bao gồm ngoại trưởng, cố vấn an ninh quốc gia và người đứng đầu Cơ quan Lưu trữ Quốc gia.

Ông là ngoại trưởng đầu tiên kiêm nhiệm chức cố vấn an ninh quốc gia kể từ thời cố Ngoại trưởng Henry Kissinger dưới thời chính quyền cố Tổng thống Richard Nixon.

Tại tiệc cưới do ông Scavino nêu, có thể thấy Ngoại trưởng Rubio đứng sau bàn DJ, áp một bên tai nghe vào tai phải, trong khi cúi xuống chiếc máy tính xách tay bên cạnh một người đàn ông khác, dường như là DJ được thuê.

Ông Rubio trong vai trò DJ tại đám cưới ẢNH CHỤP MÀN HÌNH NY POST

Ông Rubio đã mang không khí đậm chất Miami (bang Florida) quê hương ông đến đám cưới, khi hàng chục khách mời khoác tay nhau nhảy múa vòng tròn. Chưa rõ đó là đám cưới của ai.

Trong khi nhiều người nhảy múa, ông Rubio vẫn áp chặt tai nghe với vẻ mặt tập trung cao độ. Có lúc dường như ông ra hiệu cho DJ tăng nhịp độ nhạc.

Ông Rubio không phải là người duy nhất tại Nhà Trắng làm DJ. Tổng thống Trump nổi tiếng với việc tự mình làm DJ cho các bữa tiệc tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở Florida với điệu nhún nhảy quen thuộc.

Gần đây, ông Trump thừa nhận phu nhân là bà Melania Trump không thích những động tác đó và thường khuyên ông đừng nhảy vì cho rằng điều đó không phù hợp với một tổng thống.