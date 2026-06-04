Chiến sự Ukraine ngày 1.561: 15 vùng của Nga bị tập kích, Moscow cảnh báo

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ đã đánh chặn và phá hủy 354 máy bay không người lái (UAV) do Ukraine phóng vào 15 vùng của Nga, cũng như ở bán Crimea và biển Azov, trong đêm 2.6 và rạng sáng 3.6, theo Hãng tin TASS.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, UAV đã bị bắn hạ ở các vùng Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kaluga, Kursk, Leningrad, Novgorod, Oryol, Pskov, Rostov, Smolensk, Tver, Tula, Moscow và Krasnodar.

Hình ảnh được cho là hệ thống phòng không Nga khai hỏa trong cuộc xung đột với Ukraine Chụp màn hình Tass.com

Trong khi đó, Tỉnh trưởng Alexander Khinshtein của tỉnh Kursk ngày 3.6 viết trên mạng xã hội Max rằng trong 24 giờ trước đó, quân đội Ukraine đã nã pháo vào các khu vực dân cư trong tỉnh hơn 160 lần, nhưng không có trường hợp thương vong nào được ghi nhận.

Còn Tỉnh trưởng Alexander Drozdenko của tỉnh Leningrad viết trên mạng xã hội Max rằng lực lượng phòng không đã phá hủy 59 UAV.

Trong khi đó, ông Robert "Magyar" Brovdim, chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái (USF) của Ukraine tuyên bố USF đã tấn công một tàu chiến Nga trang bị tên lửa tại căn cứ hải quân Kronstadt thuộc tỉnh Leningrad của Nga vào ngày 3.6, theo trang tin The Kyiv Independent.

Ông Brovdi còn viết trên Telegram rằng UAV của USF đã "theo dõi và đốt cháy" tàu hộ vệ Boikyi, được trang bị tên lửa dẫn đường.

Ukraine phá tuyến hậu cần Nga bằng UAV

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo rằng trong đêm 2.6 và rạng sáng 3.6, quân đội Ukraine đã tấn công trạm trung chuyển dầu ở thành phố St. Petersburg của Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 1.100 km. Cuộc tấn công bằng UAV này diễn ra vài giờ trước khi Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) khai mạc.

Sau các cuộc tấn công trên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tấn công Ukraine một cách có hệ thống. "Tôi muốn nhắc lại tuyên bố của Bộ Ngoại giao, trong đó nêu rõ rằng các phản ứng của chúng tôi sẽ mang tính hệ thống", ông Peskov nói với các phóng viên khi được hỏi về vụ tấn công của Ukraine vào St Petersburg.

Ngoài ra, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov phát biểu bên lề SPIEF rằng bất kỳ hành động nào chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ của Nga từ phía các thế lực xâm lược đều có thể dẫn đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp xấu nhất.

Đến tối 3.6 chưa có thông tin phản ứng từ Nga cũng như Ukraine đối với cáo buộc hay tuyên bố của bên kia.

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Nga tuyên bố tấn công các địa điểm phóng UAV tầm xa của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 3.6 tuyên bố rằng trong 24 giờ, quân đội nước này đã tấn công các địa điểm phóng máy bay không người lái (UAV) tầm xa của quân đội Ukraine và các khu vực triển khai quân của đối phương trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, theo Hãng tin TASS.

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố trong cùng thời gian, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 754 UAV của Ukraine và 6 quả rốc két thuộc Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất.

Cũng theo TASS, số liệu mới nhất của bộ này cho thấy Kyiv mất 1.300 binh sĩ dọc theo chiến tuyến trong 24 giờ.

Bước 'tiến hóa' mới của UAV tự sát Nga Geran khiến Ukraine lo lắng

Trong khi đó, Không quân Ukraine tuyên bố hệ thống phòng không đã bắn hạ 189 chiếc trong số 198 UAV do Nga phóng vào Ukraine trong đêm 2.6 và rạng sáng 3.6, theo trang tin The Kyiv Independent.

Ngoài ra, giới chức ở 5 tỉnh của Ukraine thông báo ít nhất 5 người thiệt mạng và 60 người bị thương trong các cuộc tấn công mới của Nga.

Đến tối 3.6 chưa có thông tin phản ứng từ Moscow cũng như Kyiv. Hai bên lâu nay phủ nhận tấn công nhắm vào dân thường.

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Tổng thư ký NATO bất ngờ đến thăm Kyiv

Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã đến thủ đô Kyiv của Ukraine vào ngày 3.6 trong một chuyến thăm chính thức không được thông báo trước, theo thông báo của công ty đường sắt nhà nước Ukraine Ukrzaliznytsia.

"Hôm nay, tại ga xe lửa Kyiv, chúng tôi hân hạnh chào đón Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Chuyến thăm này vô cùng quan trọng, giống như tất cả các chuyến thăm trước đây, vì đó là một cử chỉ thể hiện sự đoàn kết và ủng hộ của liên minh dành cho đất nước chúng tôi", Ukrzaliznytsia thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Ông Rutte đến thủ đô Ukraine vài giờ sau khi Kyiv tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào thành phố St. Petersburg của Nga, và một ngày sau các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào Ukraine, theo AFP.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Kyiv, ông Rutte nói rằng Nga đang ngày càng tuyệt vọng khi phải đối mặt với những khó khăn quân sự và kinh tế ngày càng gia tăng trong chiến dịch quân sự kéo dài hơn 4 năm ở Ukraine, theo AFP. Ông Rutte chỉ ra thương vong của Nga và áp lực kinh tế ngày càng gia tăng.

Ngay sau khi ông Rutte phát biểu, còi báo động không kích vang lên khắp Kyiv cảnh báo về một cuộc tấn công có thể xảy ra của Nga.

Đến tối 3.6 chưa có thông tin phản ứng từ Nga đối với phát ngôn của Tổng thư ký NATO.

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