Hé lộ biệt đội UAV bí mật của Ukraine đứng sau các đòn đánh sâu vào Nga

Binh sĩ Denys - không phải tên thật - đã tham gia các chiến dịch tấn công tầm xa từ năm 2025. Bạn bè và ngay cả cha mẹ anh cũng không biết công việc thật sự của anh, do các quy định bảo mật cực kỳ nghiêm ngặt trong đơn vị.

"Đừng thu hút sự chú ý, đừng khoe khoang. Bạn sẽ không bao giờ có thể kể về những gì mình đã làm, ngay cả sau xung đột", anh Denys nói với AFP trong một cuộc phỏng vấn ngày 1.7.

Các binh sĩ Ukraine chuẩn bị phóng UAV trinh sát Raybird tại vùng Dnipropetrovsk ngày 22.6.2026 ẢNH: REUTERS

Từng là lính thủy đánh bộ, anh Denys hiện phục vụ tại Trung tâm số 1 thuộc lực lượng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine. Đơn vị này được cho là đứng sau nhiều cuộc tập kích lớn vào Nga, trong đó có vụ tấn công hồi tháng 6 nhằm vào một nhà máy lọc dầu gần Moscow và các đòn đánh vào Saint Petersburg khi thành phố này chuẩn bị khai mạc một hội nghị quốc tế lớn.

Ukraine cho rằng các cuộc tấn công như vậy là hành động đáp trả chính đáng trước những đợt oanh kích ban đêm của Nga nhằm vào các thành phố Ukraine. Các mục tiêu thường là kho nhiên liệu và nhà máy lọc dầu, trong nỗ lực làm suy giảm nguồn thu năng lượng phục vụ chiến dịch quân sự của Nga.

Theo anh Denys, chính mức độ nhạy cảm của nhiệm vụ buộc họ phải sống trong bí mật gần như tuyệt đối. "Chúng tôi là mục tiêu có giá trị rất cao và là ưu tiên hàng đầu của đối phương", anh nói.

Tên, tuổi và thân phận của các thành viên trong đơn vị đều được giữ kín. Họ không được chụp ảnh hay quay phim nếu không che mặt. Theo AFP, các phóng viên phải tuân thủ quy trình an ninh nghiêm ngặt mới được tiếp cận một trong những địa điểm phóng UAV từng được sử dụng cho các cuộc tấn công tầm xa hồi đầu năm nay.

"Chúng tôi hiểu rất rõ cái giá mà bản thân và người thân có thể phải trả. Vì vậy, quyết định quan trọng nhất là cố gắng ẩn mình nhiều nhất có thể", một binh sĩ có biệt danh Voron nói.

Ông Voron cho biết Nga sẽ làm mọi cách để truy tìm ít nhất một trong các nhóm tấn công tầm xa của Ukraine. Trước khi gia nhập đơn vị hiện tại, ông Voron từng làm ở một tổ chức có nhiệm vụ tìm kiếm và tấn công các đội UAV tầm xa của Nga.

Trước xung đột, ông Voron là họa sĩ và huấn luyện viên võ thuật. Ông đã kết hôn và có con. Ông nghĩ vợ mình "có lẽ nghi ngờ" công việc thật sự của ông, nhưng "bà ấy không hỏi gì".

Trên mạng xã hội, ông Voron vẫn đăng bài trên trang đơn vị cũ và chia sẻ hình ảnh có phù hiệu của lực lượng đó, nhằm khiến người quen tin rằng ông vẫn đang phục vụ ở nơi cũ. "Tất cả người thân và bạn bè tôi đều nghĩ tôi vẫn đang ở lực lượng đặc nhiệm", ông nói.

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"Trong đời thường, các bạn sẽ không nhận ra chúng tôi", một sĩ quan tình báo quân sự Ukraine có mật danh Wolf nói với AFP. Theo ông, các thành viên đơn vị luôn cố giữ vẻ ngoài bình thường để hòa vào đời sống xung quanh.

"Mọi người thường hình dung chúng tôi như lính biệt kích mặc đồ ngụy trang, nhưng thực tế chúng tôi thường mặc áo sơ mi và quần jean", ông Voron nói.

Kỷ luật bảo mật được áp dụng trong từng chi tiết. Khi ở nơi công cộng, họ không được nói về nhiệm vụ. Thậm chí, những từ có thể gợi đến hoạt động tác chiến cũng bị tránh dùng. Việc liên lạc, di chuyển và sử dụng thiết bị cá nhân đều phải tuân theo quy định riêng. Nếu có nghi ngờ rò rỉ thông tin, các biện pháp kiểm tra nội bộ sẽ được áp dụng.

Các cuộc tập kích của Ukraine đã gây gián đoạn tại nhiều cơ sở nhiên liệu của Nga. Theo binh sĩ Denys, khi chiến dịch được mở rộng, hạn chế lớn nhất của đơn vị không phải là thiếu UAV mà là "thời gian trong một ngày".