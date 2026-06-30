Nga 'gõ cửa' vành đai pháo đài Ukraine

Vành đai gồm 4 thành phố Sloviansk, Kramatorsk, Druzhkivka và Kostiantynivka chạy từ bắc xuống nam, được củng cố nhằm bảo vệ phần còn lại của Donetsk không bị rơi vào tay Nga, mục tiêu then chốt mà Moscow đã công khai.

Quân nhân Nga vẫy cờ tại Kostiantynivka trong video công bố ngày 16.6 ẢNH: REUTERS

Reuters ngày 29.6 dẫn lời giới chỉ huy quân sự Ukraine cho biết giao tranh đã bắt đầu xuất hiện tại các khu vực rìa của thành phố. Các nhà phân tích quân sự đánh giá những đợt xâm nhập tuy chưa đủ tạo bước đột phá nhưng đang dần gia tăng chi phí cho việc phòng thủ của Ukraine. Đồng thời, Nga cũng đang tiếp cận Sloviansk và Kramatorsk ở đầu phía bắc với các đợt không kích.

Một số nhà phân tích chỉ ra rằng tác động của các đợt tấn công tầm trung bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine là chưa đủ để ngăn chặn đà tiến công của Nga tại một số khu vực.

Tên lửa hành trình tự chế của Ukraine bắn vào nhà máy quân sự Nga

Những tháng gần đây, Ukraine gia tăng tấn công tầm trung trên chiến trường và oanh tạc tầm xa vào các cơ sở dầu khí trên lãnh thổ Nga. Ngày 28.6, Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận thách thức từ việc thiếu hụt nhiên liệu tại nhiều vùng và chỉ đạo giảm thiểu tác động của những đợt tấn công này, gồm khả năng cấm xuất khẩu tạm thời. Nhà lãnh đạo cho biết Kyiv đã đề xuất hai bên cùng ngừng tấn công tầm xa như một bước đệm để hướng đến hòa bình. Tuy nhiên, Moscow xem đây là "chiêu bài" của Kyiv trong bối cảnh bị đẩy lùi trên tiền tuyến, nhằm đánh lạc hướng Nga khỏi mục tiêu giành toàn bộ 4 vùng đã sáp nhập hồi năm 2022, gồm Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia.