Chiến sự Ukraine ngày 1.593: Nga - Ukraine đẩy mạnh tấn công

Ảnh chụp vệ tinh cho thấy một trạm biến áp của Sevastopol (Crimea) trúng UAV của Ukraine vào cuối tháng 6 ảnh: reuters

Tiếp tục thương vong cho cả hai phía

Tờ The Kyiv Independent dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine hôm 5.7 ước tính trong vòng 24 giờ phía Nga đã tổn thất 1.290 binh sĩ.

Còn Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong cùng thời gian đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một sân bay quân sự, các kho đạn dược và một số cây cầu tại những khu vực do Nga kiểm soát.

Cụ thể, lực lượng Ukraine tập kích sân bay Hvardiiske trên bán đảo Crimea, 2 cây cầu thuộc khu vực Donetsk, cùng các kho đạn ở những khu vực thuộc Donetsk, Luhansk và Kherson mà Nga đang kiểm soát.

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày cho biết quân đội đối phương trong 24 giờ đã tổn thất 1.470 người trên toàn mặt trận.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không nước này đồng thời bắn hạ 282 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine, 9 bom thông minh cùng 1 tên lửa hành trình chiến thuật tầm xa Neptune-MD.

Cả Nga lẫn Ukraine đều không bình luận về thông tin đối phương đưa ra.

Ukraine thống kê số UAV, tên lửa và bom từ Nga trong tuần

Phát biểu trên Telegram hôm 5.7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay trong tuần qua, Nga đã phóng khoảng 2.200 UAV tấn công, hơn 1.730 bom dẫn đường và 106 tên lửa các loại nhằm vào Ukraine.

"Trên thực tế là mỗi ngày Sumy, Zaporizhzhia, Kherson, Kharkiv, Dnipro cũng như các khu vực biên giới và tiền tuyến đều trúng pháo kích từ Nga", theo ông Zelensky.

Trong khi lực lượng phòng không Ukraine hiện đánh chặn được hơn 90% số UAV tấn công, ông Zelensky nói rằng quân đội nước này vẫn đối mặt nguy cơ cao từ tên lửa đạn đạo và bom dẫn đường của Nga.

Một binh sĩ Ukraine dùng súng trường bắn hạ UAV Nga ở Druzhkivka (Donetsk) hôm 3.7 ảnh: reuters

Để ứng phó, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh chính quyền Kyiv đang chủ động làm việc với các đối tác châu Âu và Bắc Mỹ nhằm đảm bảo nguồn cung các tên lửa đánh chặn.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết vùng đệm an ninh dọc biên giới Nga - Ukraine đang tiếp tục được mở rộng cùng với đà tiến của quân đội Nga, theo TASS.

Ukraine nói tấn công chính xác hơn vào phía Nga

Trong một tuyên bố khác, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov nói rằng các cuộc tấn công tầm trung và tầm xa thành công của Ukraine vào lãnh thổ Nga đã tăng gần gấp đôi trong tháng 6.

"Số mục tiêu bắn trúng ở khoảng cách hơn 50 km từ biên giới đã tăng gần gấp đôi", ông Fedorov thông tin trên Telegram.

Vài tháng qua, Ukraine cũng đã đẩy mạnh chiến dịch tấn công tầm trung, trong nỗ lực chặt đứt tuyến hậu cần của Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov cũng nêu lên những kỷ lục mới của quân đội Ukraine trong tháng 6, như số đợt tấn công cao kỷ lục nhằm vào pháo binh Nga, phương tiện và xe máy của đối phương, cũng như số lần đánh chặn UAV và trực thăng.

Theo Ukraine, quân đội đã tấn công hơn 200.000 mục tiêu của Nga trong tháng 6, cũng như tiêu diệt hoặc làm bị thương nặng gần 28.000 binh sĩ Nga trong cùng tháng.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Ông Trump điện đàm với ông Putin, ông Zelensky

Ông Trump điện đàm với ông Putin và ông Zelensky hôm 4.7 ảnh: afp

Trong một diễn biến liên quan, Điện Kremlin và Văn phòng Tổng thống Ukraine xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 4.7 (giờ Washington) đã điện đàm với người đồng cấp Nga lẫn Ukraine trước thềm hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ).

Cả hai cuộc điện đàm được thực hiện vào dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ.

TASS dẫn lời ông Yuri Ushakov, trợ lý chính sách đối ngoại của Điện Kremlin cho biết các tổng thống trao đổi về vấn đề hòa đàm Ukraine và việc ông Trump chuẩn bị tham dự cuộc họp NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ trong 2 ngày 7 – 8.7.

Trước đó cùng ngày, ông Zelensky cũng cho biết đã thảo luận với người đồng cấp Mỹ về cuộc xung đột ở Ukraine.