Chiến sự Ukraine ngày 1.594: Nhà máy dầu Nga bị tập kích, Kyiv hứng loạt tên lửa

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 6.7 cho biết nhiều vụ nổ được ghi nhận gần nhà máy lọc dầu Slavneft-YANOS ở vùng Yaroslavl, kèm theo khói bốc lên từ khu vực này. Đây là một trong những nhà máy lọc dầu lớn của Nga, với công suất khoảng 15 triệu tấn/năm, và từng là mục tiêu trong các đợt tấn công trước đó của Ukraine, theo Reuters.

Ukraine cũng cho hay cơ sở NOVATEK-Ust Luga tại vùng Leningrad bị tấn công, trong khi một trạm trung chuyển sản phẩm dầu mỏ hạng nhẹ ở Crimea cũng nằm trong danh sách mục tiêu.

Lực lượng Ukraine nỗ lực dập tắt đám cháy sau các cuộc tấn công tên lửa và UAV tại Kyiv ngày 6.7.2026 ẢNH: AP

Cùng ngày 6.7, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) thông báo họ đã dùng máy bay không người lái (UAV) tấn công trạm bốc dỡ dầu tại Vysotsk và một nhà máy lọc dầu ở vùng Kaluga của Nga.

Giới chức Nga xác nhận các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đã gây thiệt hại tại các cảng Vysotsk và Ust-Luga, cửa ngõ xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Nga. Moscow cũng thông báo tình trạng mất điện tại thành phố Sevastopol ở bán đảo Crimea sau các vụ tập kích.

Trong một diễn biến khác, Ukraine cáo buộc Nga đêm 5.7 rạng sáng 6.7 đã mở cuộc tập kích quy mô lớn vào Kyiv bằng tên lửa và UAV, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương, theo The Kyiv Independent.

Không quân Ukraine nói đã đánh chặn 37 tên lửa khác và hơn 90% trong tổng số 351 UAV được Nga sử dụng trong cuộc tấn công.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần kêu gọi các đồng minh bổ sung tên lửa đánh chặn Patriot, cảnh báo rằng việc trì hoãn chuyển giao khí tài phòng không sẽ tạo thêm động lực để Nga tiếp tục tập kích các khu dân cư.

"Chừng nào tên lửa Patriot còn nằm trong kho dự trữ của các đồng minh, Nga càng có thêm động lực để tiếp tục phá hủy các khu dân cư", ông Zelensky viết trên mạng xã hội X. Ông kêu gọi Mỹ và châu Âu đưa ra "những quyết định mạnh mẽ" tại hội nghị thượng đỉnh NATO trong tuần này để giúp Ukraine tự vệ.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 6.7 xác nhận đã tiến hành cuộc tấn công "quy mô lớn" bằng vũ khí tầm xa, độ chính xác cao phóng từ trên không, trên bộ và trên biển, cùng với UAV. Moscow tuyên bố mục tiêu là các cơ sở quân sự, năng lượng tại Kyiv và vùng phụ cận, cũng như sân bay quân sự ở một số khu vực khác của Ukraine.

Ông Trump dự kiến gặp ông Zelensky

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến gặp Tổng thống Ukraine Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này, giữa bối cảnh Washington thúc đẩy nỗ lực chấm dứt chiến sự Nga - Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay trong cuộc gặp bên lề Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) tại Thụy Sĩ ngày 22.1.2026 ẢNH: REUTERS

Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ cho biết cuộc gặp dự kiến diễn ra ngày 8.7, tập trung vào cách thức kết thúc xung đột. Quan chức này nói chiến sự đã đình trệ trong nhiều tháng qua và "Tổng thống Trump cảm thấy thực sự cấp bách phải tìm cách chấm dứt tình trạng này".

Thông tin trên được đưa ra sau cuộc điện đàm ngày 4.7 giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ - Ukraine. Trong cuộc điện đàm, ông Zelensky đã cảm ơn Mỹ vì sự hỗ trợ quân sự và chính trị. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về tình hình chiến trường và các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra. Theo ông Zelensky, hiện có "triển vọng thực sự" để chấm dứt xung đột, song vai trò lãnh đạo của Mỹ sẽ mang tính then chốt.

Trước đó, ông Trump cũng điện đàm 90 phút với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo Điện Kremlin, ông Trump tái khẳng định mong muốn hỗ trợ tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

TASS dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 6.7 nói: "Tổng thống Mỹ giữ lập trường khá nhất quán [về Ukraine], và tất cả những cáo buộc về việc ông ấy thay đổi lập trường chắc chắn là không đúng sự thật". Ông cũng cho biết 2 nhà lãnh đạo sẽ gặp gỡ trong thời gian tới.

Anh tố máy bay Nga áp sát tàu sân bay ở biển Na Uy

Anh cáo buộc tàu sân bay HMS Prince of Wales ở biển Na Uy đã nhiều lần bị một máy bay tuần tra của Nga tiếp cận ở cự ly gần, trước khi các chiến đấu cơ F-35 của Anh xuất kích hộ tống máy bay này rời khỏi khu vực.

Phao định vị thủy âm được thả từ máy bay Tu-142 của Nga, trong lúc tiêm kích F-35B Anh bay gần đó trên biển Na Uy ngày 2.7.2026 ẢNH: REUTERS

Bộ Quốc phòng Anh ngày 6.7 gọi vụ việc là hành động "không an toàn và thiếu chuyên nghiệp". Theo Reuters dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Anh, máy bay tuần tra biển Bear-F của Nga đã bay ở độ cao thấp và "quá gần" tàu sân bay HMS Prince of Wales, trung tâm của nhóm tác chiến tàu sân bay Anh.

Anh cáo buộc máy bay Nga còn thả nhiều phao định vị thủy âm gần tàu sân bay, loại thiết bị thường dùng để phát hiện và theo dõi tàu ngầm. Hai tiêm kích F-35 trên tàu HMS Prince of Wales sau đó được điều động để chặn máy bay Nga cho đến khi nó rời khỏi khu vực.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Anh hiện được triển khai dưới quyền chỉ huy của NATO tại vùng Bắc Cực.

Trước đó, Anh cũng điều tàu quân sự giám sát hoạt động của tàu ngầm Nga, trong bối cảnh gia tăng quan ngại về nguy cơ tấn công cáp ngầm và đường ống dưới biển quanh vùng biển Anh.

Phía Nga chưa bình luận về vụ việc.