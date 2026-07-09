Vì sao Tổng thống Trump quyết định khôi phục tấn công Iran trên quy mô lớn?

Ông Trump họp báo tại Ankara hôm 8.7 ẢNH: REUTERS

Đài CNN ngày 9.7 dẫn lời một quan chức Mỹ cho hay Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran vào tối 8.7 một phần do ông tức giận vì eo biển Hormuz vẫn chưa được mở hoàn toàn, và cũng do Iran đã tấn công các tàu đi qua eo biển trong khi ông đang tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO.

Quan chức này cho biết việc Iran tiến hành các cuộc tấn công ở eo biển đúng vào thời điểm đó khiến ông Trump đặc biệt khó chịu, vì đó cũng là lúc ông Trump đang gặp gỡ các nhà lãnh đạo nước ngoài trên trường quốc tế.

Bên cạnh đó, ông Trump đang mất kiên nhẫn với tốc độ đàm phán, đặc biệt là việc Iran dường như đang trì hoãn trong các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ.

Trên Truth Social vào sáng 9.7 (giờ VN), Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran rằng các cuộc tấn công của Mỹ sẽ trở nên khốc liệt hơn nhiều nếu lực lượng Iran tiếp tục nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền tại eo biển Hormuz.

Ông Trump chia sẻ 3 đoạn video dường như cho thấy thiệt hại từ các cuộc tấn công, mặc dù ông không nêu rõ địa điểm và thời gian xảy ra sự việc. "Đây là hành động đáp trả việc Iran tấn công các tàu thuyền ngày hôm qua. Nếu chuyện này tái diễn, hậu quả sẽ còn tồi tệ hơn nhiều", ông Trump tuyên bố, ngay sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo Mỹ đã bắt đầu tiến hành thêm các cuộc tấn công nhắm vào Iran.

Một quan chức Mỹ giấu tên chia sẻ với Reuters rằng các cuộc tấn công mới nhắm vào Iran có quy mô lớn hơn so với những đợt tấn công diễn ra một ngày trước đó.

Trước đó, phát biểu với báo giới sau khi dự hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ, ông Trump cho rằng cuộc chiến với Iran sẽ không tái khởi động, nhấn mạnh rằng chính quyền Mỹ không tìm kiếm xung đột lâu dài với nước này.

"Bất cứ điều gì xảy ra cũng sẽ kết thúc rất nhanh. Chúng tôi không muốn kéo dài", ông nói.

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Sau diễn biến mới nhất, Thượng nghị sĩ Mỹ Bernie Sanders chỉ trích rằng "việc tái khởi động cuộc chiến liều lĩnh với Iran sẽ không làm cho nước Mỹ mạnh hơn, nó sẽ chỉ gây thêm nhiều thương vong và lãng phí thêm tiền thuế của người dân".

Đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc Amir Saeid Iravani đã lên án loạt cuộc tấn công mới nhất của Mỹ trong một bức thư gửi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Tổng thư ký Antonio Guterres.

"Mỹ một lần nữa, vi phạm rõ ràng Hiến chương Liên Hiệp Quốc và các nghĩa vụ quốc tế, phát động và tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công quân sự quy mô lớn chống lại chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Cộng hòa Hồi giáo Iran", ông Iravani nói và cho biết Mỹ tấn công nhắm vào các cơ sở ở miền nam Iran, bao gồm Bushehr và các đảo ở vùng Vịnh.