Mỹ đang đàm phán hạt nhân với Iran nhưng 'sẽ tấn công tối nay nếu cần'

Tàu khu trục USS Frank E. Petersen Jr. (phải) di chuyển sau tàu sân bay USS Abraham Lincoln ở Trung Đông hôm 27.6 ẢNH: DVIDS

Đài CNN ngày 10.7 dẫn lời một quan chức Mỹ cho hay đàm phán kỹ thuật về vấn đề hạt nhân giữa nước này và Iran vẫn tiếp diễn nhằm tìm kiếm giải pháp ngoại giao, ngay cả khi Tổng thống Donald Trump chỉ đạo tiến hành đợt tấn công mới nhất.

"Mỹ vẫn cam kết tìm kiếm giải pháp và các cuộc đàm phán kỹ thuật vẫn đang tiếp diễn. Iran không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân", quan chức ẩn danh này cho biết.

Theo vị quan chức, bản ghi nhớ hợp tác giữa Mỹ với Iran "dựa trên kết quả thực hiện", và các hành động của Iran, bao gồm việc không mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz và các cuộc tấn công vào tàu thuyền trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh NATO, "thể hiện sự thất bại trong việc thực hiện ở mức độ không thể chấp nhận được".

"Các cuộc tấn công của Iran vào những con tàu vô tội này là hành vi khủng bố", quan chức này nói thêm và cho biết Mỹ đang duy trì một danh sách mục tiêu, dù đã tạm dừng đợt tấn công mới nhất để tạo điều kiện ngoại giao.

Nhiều quan chức Mỹ ngày 9.7 cho biết lực lượng nước này vẫn chuẩn bị cho khả năng tấn công Iran "vào tối nay" (giờ Washington D.C., sáng 10.7 tại Việt Nam) nếu cần thiết, nhưng vẫn ưu tiên ngoại giao.

Trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln ở biển Ả Rập vào ngày 9.7, thủy thủ đã chất vũ khí lên máy bay chiến đấu và các phi công thực hành các bài tập chuẩn bị cho trường hợp triển khai tấn công.

Các phi công chiến đấu cũng thực hiện các hoạt động phòng thủ thường lệ, với những chuyến bay cất cánh suốt ngày đêm.

Truyền thông Iran cho hay hai cơ sở quân sự của nước này đã bị nhắm đến trong một số cuộc tấn công vào tối 9.7.

Hãng thông tấn IRNA của Iran dẫn lời ông Ehsan Jahanian, Phó tỉnh trưởng Bushehr, cho hay một cơ sở quân sự gần thành phố Bushehr đã bị trúng "đạn pháo của Mỹ - Israel", nhưng chưa rõ thương vong. Nhà máy điện hạt nhân của Iran nằm ở ngoại ô thành phố Bushehr.

Trong khi đó, Đài IRIB đưa tin một khu vực quân sự ở thành phố Konarak phía nam đã bị "máy bay chiến đấu của đối phương tấn công theo hai giai đoạn" vào tối 9.7.

Tuy nhiên, một quan chức Mỹ khẳng định nước này chưa tiến hành các cuộc tấn công sau khi tạm dừng, trong khi các quan chức Israel cho biết họ "không nắm được thông tin về bất kỳ sự tham gia nào của Israel vào các cuộc tấn công ở Iran hiện nay".