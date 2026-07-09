Iran bắn hạ khoảng 30 UAV MQ-9 của Mỹ trong cuộc xung đột

Một UAV MQ-9 Reaper của Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ tại Arizona Ảnh: Thủy quân Lục chiến Mỹ

Đài ABC News ngày 9.7 dẫn lời một quan chức Mỹ cho hay Iran đã bắn hạ khoảng 30 UAV MQ-9 Reaper (Thần chết) của Mỹ kể từ đầu cuộc xung đột.

UAV MQ-9 Reaper, được đưa vào biên chế Không quân Mỹ năm 2007, đã trở thành vũ khí chủ chốt trong các hoạt động chống khủng bố của Mỹ trên khắp Trung Đông và các khu vực xung đột khác, phản ánh sự phụ thuộc ngày càng tăng của quân đội vào UAV trong các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan.

MQ-9 Reaper được thiết kế để hoạt động trong môi trường mà Mỹ đã thiết lập ưu thế trên không. Ưu thế đó đã nhiều lần bị Iran thách thức.

Vào năm 2020, Không quân Mỹ đã công bố hợp đồng mua sắm cuối cùng cho UAV MQ-9 Reaper và Hãng General Atomics đã đóng cửa dây chuyền sản xuất vào năm ngoái sau khi chế tạo được 575 chiếc.

Theo phát ngôn viên C. Mark Brinkley của General Atomics, lô hàng cuối cùng có giá khoảng 16 triệu USD mỗi chiếc khi mua theo lô 4 chiếc.

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Iran tuyên bố đã bắn hạ một chiếc MQ-9 Reaper trong các cuộc tấn công của Mỹ hôm 7.7. Truyền thông Iran cũng tuyên bố một UAV "của đối phương" bị bắn hạ trên bầu trời miền nam Iran trong các cuộc tấn công hôm 8.7.

Điều trần tại Quốc hội về ngân sách hồi tháng 5, Tham mưu trưởng Không quân Mỹ Kenneth Wilsbach nói rằng MQ-9 Reaper đã thể hiện vai trò "có giá trị nhất" trong xung đột với Iran.

"Chúng tôi đã tiến hành nhiều cuộc không kích. Không hệ thống nào khác thậm chí có thể đạt được gần mức đó", ông phát biểu.

Mỹ đã tổn thất một số máy bay trong xung đột với Iran, trong đó có 3 chiếc F-15 bị lực lượng phòng không Kuwait bắn nhầm hồi tháng 3. Cũng trong tháng đó, một máy bay tiếp dầu KC-135 rơi ở miền tây Iraq sau khi va chạm trên không với một máy bay cùng loại.

Vào tháng 4, một máy bay F-15 của Không quân Mỹ bị hỏa lực Iran bắn hạ. Bên cạnh đó, một chiếc A-10 của Không quân Mỹ cũng trúng hỏa lực của Iran khi hỗ trợ trên không cho chiến dịch giải cứu phi công và sĩ quan vũ khí, nhưng bay đến Kuwait mới rơi sau khi phi công thoát ra an toàn.