Iran nói gì sau khi ông Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn kết thúc?

"Cộng hòa Hồi giáo Iran đã yêu cầu chúng tôi tiếp tục 'đàm phán'. Chúng tôi đã đồng ý làm như thế, nhưng Mỹ đã tuyên bố với họ một cách dứt khoát rằng thỏa thuận ngừng bắn đã kết thúc!", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 10.7.

Trước đó tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 8.7, ông Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn đã kết thúc, và nói về Tehran: "Việc đàm phán với họ chỉ là lãng phí thời gian".

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu về thỏa thuận đạt được với Mỹ và những diễn biến khu vực tại một cuộc họp với các đại sứ và đại diện ngoại giao từ các nước ngoài ở Tehran trong tháng 6 Ảnh: AFP

Đáp lại, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm nay 11.7 khẳng định rằng Tehran "cho đến nay đã giữ lời hứa, không giống như Bộ trưởng Tài chính Mỹ vi phạm Điều 9 của biên bản ghi nhớ", theo AFP.

"Sự vi phạm đó tiếp nối các vi phạm và sai lầm khác của Mỹ. Thực tế cần kiểm chứng: Chỉ có thể có sự tuân thủ lẫn nhau", ông Araghchi nói thêm.

Hôm 7.7, sau khi có tin Iran tấn công 3 tàu thương mại ở eo biển Hormuz, Bộ Tài chính Mỹ thông báo hủy bỏ giấy phép được công bố hồi tháng 6 cho phép Tehran sản xuất, bán và vận chuyển dầu thô và các sản phẩm liên quan đến ngày 21.8. Giấy phép đó được ban hành theo bản ghi nhớ do Mỹ và Iran ký vào ngày 17.6 nhằm kết thúc xung đột.

Sau đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ ngày 7.7 tuyên bố quân đội nước này đã tấn công hơn 80 mục tiêu trong các cuộc không kích mới nhất nhắm vào Iran, được tiến hành để đáp trả vụ 3 tàu thương mại bị tấn công ở eo biển Hormuz, theo AFP.

Các phái đoàn Mỹ và Iran đã tổ chức một vòng đàm phán trực tiếp tại Thụy Sĩ kể từ khi ký kết bản ghi nhớ nói trên, cũng như các cuộc đàm phán gián tiếp tại Qatar, nhưng kể từ đó không có dấu hiệu tiến triển ngoại giao nào.

Ông Araghchi sẽ đến Oman vào hôm nay 11.7 để đàm phán về vấn đề eo biển Hormuz, theo Hãng thông tấn chính thức IRNA.

Trong khi đó, trang tin Axios và tạp chí Politico loan tin Washington đã cho Tehran thời hạn đến ngày 11.7 (giờ Mỹ) để ngừng bắn vào các tàu thương mại ở eo biển Hormuz.

Eo biển này là tuyến đường vận chuyển quan trọng cho dầu mỏ thế giới, và được cho là nguồn gốc chính của tranh chấp giữa Mỹ và Iran.

Tehran đã gần như đóng cửa tuyến đường thủy chiến lược này để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran từ ngày 28.2.

Cộng hòa Hồi giáo khẳng định nước này phải kiểm soát Hormuz, bao gồm vùng lãnh hải của Iran và Oman, và đã bày tỏ mong muốn thu phí đối với các tàu đi qua eo biển này.

Có vụ nổ ở tỉnh Tehran

Trong một diễn biến khác, truyền thông nhà nước Iran dẫn lời một quan chức địa phương hôm nay khẳng định một vụ nổ được nghe thấy ở phía đông tỉnh Tehran là do việc tiêu hủy có kiểm soát số đạn dược còn sót lại sau xung đột, theo Reuters.

Vị quan chức khẳng định hoạt động này không gây ra mối đe dọa nào cho người dân và không có sự cố nào xảy ra.

Trước đó cùng ngày, truyền thông nhà nước Iran đưa tin có người đã nghe thấy một vụ nổ ở phía đông tỉnh Tehran, và người dân ở 2 thành phố Pakdasht và Qiyamdasht đã báo cáo về vụ nổ trong khi nguồn gốc và vị trí chính xác của nó vẫn chưa được biết ngay lập tức.