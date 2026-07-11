Iran nhận sai về vụ bắn tàu ở eo biển Hormuz?

Các quan chức Iran đã nói riêng với các cố vấn của ông Trump rằng họ đã phạm sai lầm khi bắn vào các tàu thương mại ở eo biển Hormuz hôm 7.7, rằng các vụ tấn công xuất phát từ một nhóm cứng rắn "lạc lối" đang cố gắng phá hoại các cuộc đàm phán. Bên cạnh đó, Tehran khẳng định muốn tiếp tục đàm phán với Washington, CBS News ngày 11.7 dẫn lời các quan chức cấp cao của Mỹ tiết lộ.

"Họ quay lại bàn đàm phán và nói, 'Chúng tôi đã phạm sai lầm. Chúng tôi đã mắc lỗi. Hãy tiếp tục đàm phán'", CBS News dẫn lời một quan chức cho biết. Nhà Trắng muốn Iran công khai thừa nhận sai lầm, điều mà chính quyền ông Trump coi là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Tàu thuyền tại eo biển Hormuz ẢNH: REUTERS

Bất chấp lời giải thích của Iran, chính quyền ông Trump khẳng định rằng các tàu thuyền bị nhắm mục tiêu vì một lý do khác. Cụ thể, Mỹ tin rằng một tuyến đường biển phía nam eo biển Hormuz dọc theo bờ biển Oman sẽ được mở theo bản ghi nhớ. Tuy nhiên, Iran đã bị bất ngờ trước tốc độ vận chuyển hàng hóa nhanh chóng và lượng lớn dầu khí vận chuyển qua tuyến đường phía nam này. "Đó là lý do họ bội ước", một trong các quan chức Mỹ chỉ ra.

Iran chưa bình luận về thông tin của CBS News.

Tổng thống Trump đã chỉ đạo nhóm quan chức - do Phó tổng thống J.D. Vance, đặc phái viên Steve Witkoff, con rể của tổng thống Jared Kushner và Ngoại trưởng Marco Rubio dẫn đầu - tiếp tục đàm phán. Các cuộc đàm phán sẽ diễn ra tại Oman vào hôm nay (11.7).

Sau cuộc họp ngày 11.7 tại Oman, Washington dự đoán lập trường của Tehran sẽ là eo biển sẽ được mở và quản lý như trước khi xung đột bắt đầu.

Các quan chức cảnh báo Mỹ sẽ đáp trả, sử dụng đòn bẩy quân sự và kinh tế, nếu Iran tiếp tục có những hành động thù địch.

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Trang Axios dẫn lời các quan chức Mỹ cho hay Nhà Trắng đang yêu cầu Iran công khai thừa nhận eo biển Hormuz được mở cửa tự do và cam kết không tấn công tàu thương mại, ra hạn chót đến ngày 11.7.

Theo các quan chức Mỹ, ông Trump đang cho các nhà đàm phán Mỹ không gian và thời gian để đạt được thỏa thuận, nhưng không nhiều thời gian. Vị tổng thống nói trong ngày 10.7 rằng thỏa thuận ngừng bắn đã kết thúc nhưng ông đồng ý đàm phán thêm với Iran.