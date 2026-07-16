Mỹ bắn tàu dầu tìm cách phá vỡ lệnh phong tỏa các cảng Iran

Tàu thuyền neo đậu tại eo biển Hormuz hôm 12.7 ẢNH: AP

Hãng AFP ngày 16.7 dẫn thông báo của Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho hay một máy bay của nước này đã khai hỏa và vô hiệu hóa một tàu chở dầu không tải khi tàu này tìm cách phá vỡ lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran.

"Tàu thương mại đã phớt lờ nhiều lời cảnh báo khi cố gắng vi phạm lệnh phong tỏa của Mỹ. Máy bay đã vô hiệu hóa tàu sau khi bắn các tên lửa Hellfire vào ống khói của tàu. Tàu hiện không còn trên đường đến Iran nữa", CENTCOM viết trên X và cho biết tàu chở dầu là M/T Belma mang cờ Curacao.

Đây là lần đầu tiên Mỹ dùng vũ lực chặn một con tàu kể từ khi tái áp đặt lệnh phong tỏa các cảng Iran vào lúc 3 giờ ngày 15.7 (giờ VN).

Sau eo biển Hormuz, Iran dọa phong tỏa thêm tuyến hàng hải năng lượng

CENTCOM cũng thông báo đã "chuyển hướng hai tàu thương mại tuân thủ lệnh phong tỏa" trong 24 giờ đầu tiên thực thi lệnh phong tỏa.

Trước đó, lực lượng Mỹ đã phong tỏa các cảng của Iran từ ngày 13.4 đến ngày 18.6. Trong thời gian đó, lực lượng này họ đã vô hiệu hóa 9 tàu và chuyển hướng hơn 140 tàu khác.

Vào khoảng 3 giờ ngày 16.7 (giờ VN), lực lượng Mỹ tiến hành thêm một đợt không kích, vài giờ sau khi tấn công một hòn đảo của Iran gần eo biển Hormuz.

CENTCOM cho biết các cuộc tấn công mới tập trung vào "năng lực quân sự của Iran được sử dụng để đe dọa các tàu thuyền tự do di chuyển qua eo biển Hormuz". Thông báo không nêu rõ khu vực bị tấn công.

"Quân đội Mỹ đang buộc Iran phải chịu trách nhiệm theo chỉ thị của Tổng Tư lệnh", CENTCOM viết trên X.

Trong một diễn biến khác, Reuters ngày 16.7 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran rất muốn dàn xếp với Mỹ và Washington sẽ quyết định có tiến hành bước đi này hay không. Song song đó, ông Trump nói rằng Iran "sẽ sớm bị đánh bại".

Iran chưa bình luận về thông tin trên. Hãng tin Mehr dẫn lời một phát ngôn viên quân đội Iran cho biết việc Mỹ tuân thủ bản ghi nhớ và tuân thủ "các quy định của Iran" tại eo biển Hormuz là cách duy nhất để mở cửa lại tuyến hàng hải này.