Mỹ tấn công Iran vào ban ngày

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) vừa thông báo trên mạng xã hội X rằng đã hoàn tất đợt tấn công vào buổi sáng 15.7 nhằm vào Iran. Đợt tấn công bắt đầu từ lúc 6 giờ, giờ miền đông Mỹ (tức 13 giờ 30 cùng ngày, giờ Iran) và kết thúc sau 90 phút.

Mỹ tấn công mục tiêu tại Iran. Hình ảnh từ video được công bố ngày 15.7 ẢNH: REUTERS

"CENTCOM đã phóng các loại vũ khí chính xác nhắm vào những hệ thống phòng thủ bờ biển, kho chứa tên lửa hành trình và địa điểm phóng trên đảo Greater Tunb trong đợt tấn công 90 phút. Cuộc oanh tạc đã làm suy yếu thêm năng lực của Iran trong việc tấn công tuyến hàng hải thương mại tại eo biển Hormuz", CENTCOM thông báo.

Khác với những đợt không kích gần đây, đây là lần đầu tiên quân đội Mỹ tấn công vào ban ngày. Trước đó, CENTCOM cho biết đã đánh trúng hàng chục mục tiêu quân sự của Iran trong đợt tấn công ban đêm.

Người phát ngôn chính quyền Iran Fatemeh Mohajerani tuyên bố đã có hơn 30 người thiệt mạng trong những đợt tấn công gần đây của Mỹ tại miền nam Iran. Trong khi đó, Bộ Y tế nước này thông báo hơn 260 người bị thương trên cả nước, theo AFP.

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Mỹ chưa bình luận về cáo buộc này nhưng lâu nay tuyên bố chỉ tập kích mục tiêu quân sự.

Ngoài ra, truyền thông Iran còn tố cáo Mỹ tấn công thành phố cảng Bushehr ở miền nam, nơi có nhà máy hạt nhân dân sự duy nhất của nước này. Đó là ngày thứ hai liên tiếp thành phố này bị oanh tạc.

Chưa rõ phản ứng của Iran đối với vụ tấn công vào ban ngày mới nhất của Mỹ.