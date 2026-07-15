Ông Trump hủy kế hoạch thu phí tàu thuyền qua eo biển Hormuz

Vào rạng sáng 15.7 theo giờ Việt Nam (chiều 14.7 giờ Mỹ), Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã tái áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải với các tàu ra vào cảng Iran.

CENTCOM cũng thông báo Mỹ đang tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào cơ sở của Iran xung quanh eo biển Hormuz, CNN đưa tin.

Trước đó, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 14.7, ông Trump nêu rõ: “Dựa trên những cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo Trung Đông, tôi đã quyết định thay thế mức phí hoàn trả 20%, đổi lấy các thỏa thuận thương mại và đầu tư mà những quốc gia vùng Vịnh sẽ rót vào Mỹ".

Tàu thuyền neo đậu tại eo biển Hormuz ngày 12.7 ẢNH: AP

Dù không nêu rõ các cam kết cụ thể từ các nước vùng Vịnh, ông Trump nhấn mạnh: “Các khoản đầu tư sẽ vô cùng khổng lồ nhưng đồng thời cũng đặc biệt tốt cho họ và cho chính tương lai của họ”.

Ông Trump hồi đầu tuần đề xuất mức phí hoàn trả 20% với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, cơ quan hàng hải Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng phản đối việc áp dụng loại phí trên với các tàu thuyền qua lại trên tuyến đường thủy quốc tế.

Cũng trong bài đăng mạng xã hội nêu trên, chủ nhân Nhà Trắng cho biết eo biển Hormuz sẽ mở cửa cho các tàu lưu thông, ngoại trừ những tàu ra vào Iran.

Iran thông báo đã đóng cửa eo biển sau những cuộc đụng độ giữa Mỹ và Iran bùng phát từ tuần trước. Trong ngày 15.7, Reuters dẫn thông tin từ quân đội Iran tuyên bố đã tập kích các vị trí của Mỹ tại căn cứ Azraq ở Jordan. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng nêu rằng đã tấn công các kho vũ khí ở Bahrain và Kuwait. Mỹ và các nước vùng Vịnh chưa phản hồi thông tin trên.

“Nếu Mỹ cho rằng bằng cách gây sức ép, dùng hành động quân sự và cấm vận kinh tế sẽ giúp chúng tôi ngồi lại đàm phán thì họ đã nhầm”, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi phát biểu trên truyền hình quốc gia ngày 14.7.