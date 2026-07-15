Tuyên bố bất ngờ của ông Trump về eo biển Hormuz

AFP hôm qua (14.7) đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13.7 viết trên mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ sẽ tiếp quản eo biển Hormuz và sẽ thu phí 20% đối với tất cả hàng hóa được vận chuyển qua eo biển, để bù đắp cho chi phí duy trì tuyến đường thủy này luôn mở. Washington trước đó kịch liệt phản đối mong muốn của Tehran thu phí tại eo biển Hormuz.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã đáp trả một cách mỉa mai trên mạng xã hội X rằng ông Trump "hoàn toàn đúng" khi tuyên bố rằng bất cứ ai đảm bảo an toàn cho việc tàu thuyền qua lại ở eo biển Hormuz đều nên được bù đắp, nhưng Tehran sẽ thu phí ít hơn. "20% dĩ nhiên là quá nhiều", ông Araghchi viết. Thời gian qua, Tehran khẳng định có quyền điều tiết việc đi lại ở eo biển Hormuz và đã tuyên bố kế hoạch thu phí đối với các tàu sử dụng tuyến đường thủy quan trọng này.

Tổng thống Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 13.7 ẢNH: AP

Trước khi cuộc xung đột bắt đầu vào ngày 28.2, khoảng 20% lượng dầu khí vận chuyển trên thế giới đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày, cung cấp hơn 15 triệu thùng nhiên liệu cho thị trường toàn cầu, trị giá ít nhất 1,2 tỉ USD. Nếu áp phí 20%, Mỹ có thể thu về khoảng 240 triệu USD/ngày, theo Reuters. Tuy nhiên, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) của LHQ không ủng hộ đề xuất thu phí của ông Trump, tuyên bố IMO phản đối bất kỳ khoản phí nào đối với các eo biển được sử dụng trong hàng hải quốc tế và không có cơ sở pháp lý nào để áp đặt phí bắt buộc đối với việc vận chuyển qua eo biển.

Ngoài việc thu phí, ông Trump còn tuyên bố Mỹ đang tái thiết lập việc phong tỏa các cảng của Iran ở eo biển Hormuz.

Tổng thống Trump đưa ra tuyên bố trên sau các cuộc tấn công của Mỹ và Iran với quy mô chưa từng thấy kể từ thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 4, theo AFP. Quân đội Mỹ hôm qua phát động đêm tấn công thứ 3 liên tiếp vào Iran, tuyên bố chiến dịch kéo dài 5 giờ của họ đã nhắm vào các mục tiêu trên khắp nước này nhằm "làm suy yếu khả năng tấn công tàu thương mại của Iran".

Đáp lại, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Bahrain, nhắm mục tiêu vào một tòa nhà dành cho lực lượng Mỹ và một số cơ sở khác. IRGC còn tuyên bố một căn cứ không quân của Mỹ ở Jordan đã bị tên lửa đạn đạo Iran tấn công, theo Reuters.

Nhà nghiên cứu Bader Al-Saif thuộc Viện Nghiên cứu Chatham House (Anh) cho rằng các cuộc tấn công leo thang chỉ làm trì hoãn một thỏa thuận lâu dài. "Cả hai bên đều muốn chấm dứt bế tắc theo các điều khoản của riêng mình, và họ thấy làm được điều này ngày càng khó hơn. Do đó, các cuộc tấn công tái diễn và gia tăng về quy mô", AFP dẫn lời ông Al-Saif.

Dù vậy, Tổng thống Trump ngày 13.7 cho rằng một thỏa thuận với Iran để chấm dứt xung đột vẫn có thể đạt được. Trước đó cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei khẳng định Tehran đang tiếp tục đàm phán với các nhà trung gian từ Qatar, Pakistan và Oman để ngăn chặn xung đột leo thang hơn nữa.