Mỹ lại không kích Iran sau sự cố mới tại eo biển Hormuz

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đang thực hiện đợt không kích thứ ba trong những ngày gần đây nhằm vào Iran.

Hành động để đáp trả việc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công một tàu tại eo biển Hormuz và đóng cửa tuyến đường thủy cho đến khi có thông báo mới.

Chiến đấu cơ F-16 của Mỹ được máy bay KC-135 tiếp nhiên liệu khi đang tuần tra tại Trung Đông ẢNH: CENTCOM

CENTCOM đăng trên mạng xã hội X rằng các cuộc không kích được tiến hành sau khi Iran "ngang nhiên tấn công M/V GFS Galaxy, tàu chở container treo cờ Cyprus đang di chuyển qua eo biển Hormuz.

"Có một thành viên thủy thủ đoàn dân sự bị mất tích, và con tàu không thể tiếp tục hành trình do xảy ra hỏa hoạn trên tàu và khoang máy bị hư hại nghiêm trọng", CENTCOM cho biết thêm.

"Iran đã một lần nữa được trao cơ hội để thể hiện việc tuân thủ Bản ghi nhớ sau khi phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công trước đó nhằm vào các tàu thương mại, nhưng họ lại tiếp tục vi phạm. Để đáp trả, Mỹ đang buộc Iran phải trả giá đắt bằng cách tiếp tục làm suy giảm năng lực tấn công của Iran nhằm vào các thủy thủ dân sự và các tàu thương mại tự do đi qua eo biển", CENTCOM tuyên bố.

Bộ chỉ huy Mỹ cho biết các cuộc không kích "được tiến hành theo chỉ đạo của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang", tức Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đăng lại thông báo của CENTCOM và nói thêm: "Iran đã có một lựa chọn tồi tệ. Giờ họ trả giá".

Theo trang tin Axios dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên, các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu ở khu vực gần eo biển Hormuz. Truyền thông Iran đưa tin về các vụ nổ được nghe thấy ở một số khu vực ven biển dọc theo eo biển Hormuz, bao gồm Bushehr và Asaluyeh. Ba vụ nổ được cho là đã xảy ra ở Bandar Abbas và hai vụ ở Sirik, cùng với các vụ nổ khác ở đảo Qeshm.

Ngay trước đó, hải quân thuộc IRGC thông báo đã nổ súng cảnh cáo một tàu không đi theo phân luồng của lực lượng này tại eo biển Hormuz khiến con tàu phải dừng lại. IRGC không nêu rõ lai lịch tàu.

Phía Iran cũng tuyên bố đóng cửa eo biển cho đến khi có thông báo thêm và khi Mỹ ngừng can thiệp vào khu vực.

Động thái này đe dọa làm phức tạp thêm những nỗ lực cứu vãn đàm phán giữa Mỹ và Iran sau khi hai bên liên tục tấn công lẫn nhau trong vài ngày qua. Một trở ngại chính đối với thỏa thuận cuối cùng là tương lai của eo biển Hormuz, với việc Tehran khẳng định sẽ kiểm soát hoạt động vận chuyển hàng hải qua tuyến đường thủy này, trong khi Washington yêu cầu quyền tự do đi lại không bị hạn chế.