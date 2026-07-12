Mỹ - Iran bỏ ngỏ đàm phán

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (11.7) xác nhận hai bên nhất trí tiếp tục đàm phán, nhưng đồng thời khẳng định thỏa thuận ngừng bắn đã không còn hiệu lực, theo Reuters.

Iran vẫn chưa đưa ra tuyên bố mở lại lưu thông hàng hải tự do cho eo biển Hormuz theo yêu cầu của Mỹ Ảnh: Reuters

Lời đe dọa xóa sổ từ ông Trump

Viết trên Truth Social hôm qua (giờ VN), Tổng thống Trump khẳng định "1.000 tên lửa đã được khóa mục tiêu và sẵn sàng khai hỏa và nhằm vào Iran, với hàng ngàn tên lửa khác sẽ lập tức nối gót", nếu chính phủ Iran thực hiện lời đe dọa ám sát ông. Theo Tổng tư lệnh quân đội Mỹ, quân đội Mỹ đang sẵn sàng cũng như có đủ năng lực thực hiện chiến dịch quân sự trong một năm, có thể gia hạn nếu cần, để xóa sổ và phá hủy toàn bộ Iran.

Chủ nhân Nhà Trắng đã đưa ra phát biểu trên sau khi các quan chức cấp cao Mỹ yêu cầu Iran phải lên tiếng đảm bảo sẽ mở cửa lại eo biển Hormuz cho tự do lưu thông hàng hải. Tuy nhiên, Tehran đến nay vẫn chưa thực hiện yêu cầu của Mỹ, mà thay vào đó khẳng định mọi hoạt động tại eo biển chiến lược, bao gồm việc mở cửa hoặc rà phá thủy lôi, đều do phía Iran quyết định, theo Reuters.

Trước đó, trong quá trình tang lễ của cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei diễn ra, nhiều khẩu hiệu và biểu ngữ xuất hiện trên đường rước linh cữu, với nội dung kêu gọi ám sát ông Trump để trả thù cho cái chết của đại giáo chủ. Ông Khamenei và một số thành viên gia đình đã tử vong trong đợt tấn công mở màn chiến dịch quân sự của Mỹ vào ngày 28.2.

Ông Trump: 1.000 tên lửa sẵn sàng khai hỏa nếu Iran ám sát tổng thống Mỹ

Vẫn còn hy vọng cho đàm phán

Cũng vào hôm qua, AP dẫn lời một số quan chức Washington cho hay Tổng thống Trump chỉ cho đoàn đàm phán Mỹ một khoảng thời gian giới hạn để đạt được thỏa thuận với Iran. Bên cạnh đó, các quan chức Mỹ cũng nói rằng bất kỳ thỏa thuận nào muốn đạt được cũng phải bao gồm điều kiện Iran bàn giao toàn bộ lượng uranium làm giàu ở mức cao, vốn là yêu cầu Tehran nhiều lần bác bỏ.

Trong bối cảnh này, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm qua đến Oman hội đàm với người đồng cấp chủ nhà Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi, theo hãng thông tấn Tasnim. Trả lời Đài truyền hình TRT, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng Iran và Oman sẽ đạt được giải pháp vào cuối tuần này về vấn đề eo biển Hormuz.

Đáp trả lời của ông Trump cho rằng lệnh ngừng bắn chấm dứt vì Iran vi phạm thỏa thuận tạm thời, ông Araghchi khẳng định Tehran đến nay vẫn tuân thủ các cam kết. Ngược lại, Mỹ lại chấm dứt cơ chế miễn trừ cho phép Iran bán dầu thô trên thị trường quốc tế bằng đồng USD. "Việc thực thi cam kết phải mang tính song phương", Ngoại trưởng Iran viết trên X.

Đài Al Jazeera dẫn lời chuyên gia Paul Musgrave của Đại học Georgetown tại Qatar nhận định những gì đang diễn ra tại Trung Đông cho thấy Mỹ và Iran đang tìm cách gia tăng áp lực cũng như thăm dò giới hạn của nhau. "Tôi cho rằng đây là giai đoạn thử thách lẫn nhau, chứ không phải là dấu chấm hết cho khả năng đàm phán", theo ông Musgrave.