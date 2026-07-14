Ông Trump thông báo quốc hội về nối lại chiến sự Iran, nói vẫn có thể thỏa thuận

Phát biểu trong một chương trình phát thanh vào tối 13.7, Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ tấn công Iran "rất mạnh trong đêm nay và ngày mai".

Ngay sau đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo bắt đầu đợt không kích vào lúc 3 giờ 45 phút sáng 14.7 (giờ Việt Nam). CENTCOM thông báo rằng cuộc tấn công sẽ tiếp tục gây tổn thất nặng nề cho lực lượng Iran, phá hủy năng lực tấn công của nước này.

Xuồng không người lái của Mỹ tấn công một cơ sở bảo dưỡng tàu và tàu ngầm tại Bandar Abbas (Iran) ẢNH: REUTERS

Chưa rõ thông tin thiệt hại từ Iran nhưng truyền thông nước này đưa tin những vụ nổ đã được nghe thấy tại thành phố Bushehr ở miền nam và nhiều khu vực tại Omidiyeh, tỉnh Khuzestan.

Đây là ngày thứ ba liên tiếp quân đội Mỹ oanh tạc các mục tiêu tại Iran. Theo Reuters, Tổng thống Trump đã gửi thư thông báo quốc hội rằng chiến sự đã khôi phục vào ngày 7.7. Bức thư đề ngày 10.7, trong đó, chủ nhân Nhà Trắng cho biết đã chỉ thị quân đội hành động nhằm bảo vệ người dân Mỹ và an ninh quốc gia, lợi ích chính sách đối ngoại.

Bức thư nêu rõ những hành động của chính quyền từ đầu xung đột vào cuối tháng 2, gồm những nỗ lực để đạt giải pháp ngoại giao. Ông Trump nói rằng đã ký bản ghi nhớ với Iran vào ngày 17.6 nhưng cáo buộc Tehran vi phạm thỏa thuận khi tấn công tàu thương mại qua eo biển Hormuz, buộc ông phải khôi phục các đợt tấn công.

Tàu di chuyển gần eo biển Hormuz ở ngoài khơi UAE ngày 13.7 ẢNH: AFP

Theo Đạo luật quyền lực chiến tranh của Mỹ, tổng thống phải thông báo tới quốc hội trong vòng 48 giờ về việc bắt đầu xung đột. Hành động này giúp chính quyền có 60 ngày để tiến hành chiến sự mà không cần phải xin phép quốc hội thông qua.

Bất chấp việc khôi phục chiến sự, ông Trump nói rằng thỏa thuận với Iran vẫn có thể đạt được. "Tôi cho là thỏa thuận là điều khả thi. Chắc chắn là tôi nghĩ vậy", Tổng thống Mỹ nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Trong diễn biến liên quan, UAE cùng ngày thông báo Iran đã phóng tên lửa hành trình tấn công 2 tàu dầu tại eo biển Hormuz, làm một thuyền viên thiệt mạng và 8 người bị thương. Vụ tấn công xảy ra khi 2 tàu đang ở lãnh hải Oman, gây hỏng hóc và cháy trên cả 2 tàu nhưng ngọn lửa đã được khống chế.