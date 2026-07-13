Iran ăn miếng trả miếng, tấn công vào mục tiêu Mỹ ở 4 nước vùng Vịnh

Hãng thông tấn IRNA hôm nay 13.7 dẫn tuyên bố từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho hay họ đã tấn công Căn cứ Không quân Hoàng tử Hassan ở Jordan, một trung tâm chỉ huy máy bay không người lái của quân đội Mỹ ở Bahrain và một số căn cứ không quân, trong đó có căn cứ Ali Al Salem ở Kuwait, theo AFP.

Mô hình tên lửa Iran tại Quảng trường Imam Hussein ở Tehran ngày 12.7 Ảnh: Reuters

Quân đội Jordan hôm nay thông báo đã bắn hạ 4 tên lửa của Iran trên không phận nước này. "Vào rạng sáng nay, hệ thống phòng không đã đánh chặn và bắn hạ 4 tên lửa đã xâm nhập không phận Jordan từ lãnh thổ Iran", AFP dẫn một nguồn tin chính thức từ Bộ Tổng tham mưu Jordan.

"Ngoài việc nhắm mục tiêu vào các cơ sở và hạ tầng quân sự của Mỹ ở Juffair, Bahrain, nơi đang xảy ra các vụ cháy lớn, hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng đã... nhắm mục tiêu và phá hủy radar FPS tầm xa và radar phát hiện tàu ở Oman", IRGC nhấn mạnh trong một tuyên bố được hãng thông tấn Sepah News đăng tải.

Ngoài ra, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei hôm nay tuyên bố Tehran sẽ không còn tuân thủ thỏa thuận tạm thời đã ký với Mỹ nếu Washington không thực hiện các cam kết chấm dứt xung đột, theo AFP.

"Mỗi lần bên kia không thực hiện nghĩa vụ của mình, chúng tôi cũng không thực hiện nghĩa vụ của mình... Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động theo cách này", ông Baqaei nói trong một cuộc họp báo ở Tehran, sau đợt xung đột mới nhất giữa hai bên.

Trước đó vài giờ, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố máy bay, tàu chiến và máy bay không người lái của Mỹ đã "hoàn thành một đợt tấn công mới nhắm vào Iran... đánh trúng hàng chục mục tiêu tại nhiều địa điểm bằng vũ khí chính xác để làm suy yếu khả năng tấn công tàu thuyền quốc tế đi qua eo biển Hormuz của Iran".

Tên lửa được phóng trong các cuộc tấn công do Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ tiến hành nhắm vào Iran, trong ảnh được chụp từ một video tài liệu được công bố vào ngày 12.7 Ảnh: AFP

Báo chí Iran đưa tin 2 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công mới của Mỹ nhắm vào những khu vực rộng lớn ở miền nam và tây Iran, trong đó có đảo Qeshm và Bandar Abbas gần eo biển Hormuz, và ở tỉnh Khuzestan giáp biên giới Iraq.

Đây là cuộc ăn miếng trả miếng mới nhất trong một chu kỳ khi Iran tìm cách khẳng định quyền kiểm soát đối với hoạt động vận chuyển hàng hải qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, loạt tấn công này đánh dấu sự leo thang về tốc độ và phạm vi, theo Reuters.

Bạo lực leo thang làm dấy lên thêm nghi ngờ về tương lai của thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran được ký kết vào tháng trước, nhằm mở lại eo biển và chấm dứt xung đột sau 60 ngày đàm phán thêm.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn ngắn qua điện thoại với Reuters chiều 12.7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập các cuộc tấn công vào Iran cuối tuần qua. Ông nói: "Chúng tôi đang đánh bại họ".

Trước đó, Tổng thống Trump đã nói rằng ông coi thỏa thuận ngừng bắn với Iran đã kết thúc, nhưng vẫn để ngỏ khả năng đàm phán thêm.