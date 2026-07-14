Toan tính của Mỹ và Iran giữa chiến sự tái bùng phát

Chiều qua (13.7), Đài Al Jazeera dẫn thông báo từ Iran cho hay Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) vừa tập kích Bahrain, Kuwait, Oman và Jordan. Theo đó, các mục tiêu bị tập kích là các địa điểm quân sự của Mỹ ở khu vực, để trả đũa cho cuộc bắn phá mới của Washington vào bờ biển phía nam của Iran.

Cuộc chiến của IRGC?

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đã tấn công thành công hàng chục mục tiêu tại nhiều địa điểm để làm suy giảm khả năng của Tehran trong việc tiếp tục tấn công các tàu đi qua eo biển Hormuz. Quân đội Mỹ đã tấn công các hệ thống phòng không quân sự, các cơ sở radar ven biển, khu vực chứa tên lửa, máy bay không người lái và các tàu nhỏ của Iran.

Hình ảnh do CENTCOM phát đi về việc khai hỏa tấn công Iran ngày 12.7 Ảnh: CENTCOM

Trả lời Thanh Niên hôm qua, chuyên gia tình báo quân sự Mỹ Carl O.Schuster (đang giảng dạy về quan hệ quốc tế, lịch sử ở ĐH Hawaii - Thái Bình Dương) nhận định: "Dường như chính quyền Mỹ cho rằng chính phủ Iran không có quyền lực gì đối với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC). Điều đó có nghĩa là các cuộc tấn công hiện tại và tương lai của Mỹ sẽ nhắm vào các cơ sở và lực lượng của IRGC".

Theo ông, chiến lược của Iran vẫn không thay đổi. Tehran liên tục đàm phán hòa bình nhưng cũng sẵn sàng phát động tập kích. "Mục tiêu của Iran là làm nản lòng giới tinh hoa chính trị và cử tri Mỹ. Tehran nhận ra rằng cử tri Mỹ thiếu kiên nhẫn và không quen với việc hy sinh, chẳng hạn như đối phó với giá nhiên liệu tăng cao. Mục tiêu của Iran là tác động đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới ở Mỹ với hy vọng đảng Dân chủ chiếm đa số trong quốc hội, điều này sẽ buộc chính quyền Mỹ phải chấm dứt chiến tranh theo các điều khoản có lợi cho Iran và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Tehran", cựu đại tá Schuster đánh giá.

Ông phân tích thêm: "Đối với Iran, chiến thắng đồng nghĩa với việc duy trì sự tồn tại của chế độ. Đối với Mỹ, bất cứ điều gì ít hơn việc loại bỏ chương trình hạt nhân của chế độ này đều cấu thành một thất bại".

"Washington có thể nhận ra rằng Iran đang câu giờ và IRGC đang nắm quyền kiểm soát chế độ. Do đó, Mỹ sẽ tăng cường các cuộc tấn công và áp lực kinh tế lên chế độ này, đặc biệt tập trung vào các tài sản của IRGC và giới lãnh đạo của họ", chuyên gia Schuster đánh giá.

Bế tắc Hormuz

Cuộc tái bùng phát chiến sự lần này vẫn bắt nguồn từ căng thẳng xung quanh eo biển Hormuz. Rõ ràng, cả hai bên đều đang muốn thể hiện quyền kiểm soát eo biển này.

Với Iran, đây là "lá bài tẩy" để gây sức ép không chỉ với Mỹ mà cả đối với kinh tế toàn cầu. Suốt nhiều tháng qua, ngay cả khi hai bên đạt thỏa thuận ngừng bắn, Iran chưa bao giờ tỏ ý từ bỏ quyền kiểm soát Hormuz, thậm chí bỏ ngỏ khả năng thu phí đối với tàu thuyền qua eo biển này. Khi eo biển này tiếp tục đình trệ thì sức ép lên Nhà Trắng càng lớn do giá cả tăng cao, nhất là trong bối cảnh nhiều chính trị gia đảng Cộng hòa muốn kết thúc nhanh cuộc chiến để hạn chế bất lợi cho đảng này trước cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới.

Ngược lại, chính quyền đương nhiệm của Mỹ dường như cũng không muốn từ bỏ eo biển Hormuz để gây sức ép cho Tehran về chương trình hạt nhân. Trả lời Đài Fox News hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này sẽ tiếp quản eo biển Hormuz và Mỹ nên được "bồi hoàn" cho việc tiếp quản.

Trong khi đó, cuộc chiến Iran có thể khiến bất ổn liên quan hàng hải gia tăng trong khu vực. Hôm qua, Cơ quan Thương mại hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) thông báo một tàu chở dầu cho biết đã bị tiếp cận bởi 6 tàu nhỏ ở phía nam vịnh Aden của Yemen. Đây là khu vực mà lực lượng Houthi ở Yemen, vốn rất thân hữu với Iran, có thể tiến hành các cuộc tập kích như từng xảy ra trước đây. Vì thế, nếu xuất hiện thêm những bất trắc ở vịnh Aden thì đồng nghĩa với việc xung đột có thể lan ra khỏi eo biển Hormuz, khiến hoạt động hàng hải ở khu vực thêm khó khăn.

Giữa bối cảnh như vậy, giá dầu Brent và WTI hôm qua đều tăng thêm khoảng 3,8%, lần lượt lên mức 78,9 USD/thùng và 74,1 USD/thùng.