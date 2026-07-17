Messi sẽ phá sâu các kỷ lục World Cup

Kỷ lục ra sân nhiều nhất tại World Cup

Trong lịch sử World Cup, danh sách những cầu thủ ra sân nhiều nhất luôn là thước đo cho sự bền bỉ và đẳng cấp trường tồn. Hiện tại, Messi của Argentina đang dẫn đầu tuyệt đối với 33 lần ra sân, bỏ xa Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha ở vị trí thứ hai với 27 trận.

Xếp phía sau lần lượt là những huyền thoại đã giải nghệ gồm Lothar Matthaus (Đức) với 25 trận, Miroslav Klose (Đức) với 24 trận, cùng ba cựu danh thủ Paolo Maldini (Ý), Manuel Neuer (Đức) và Luka Modric (Croatia) với cùng 23 lần xuất hiện. Với việc chuẩn bị bước vào trận chung kết World Cup 2026, Messi không chỉ nâng cao kỷ lục cá nhân mà còn tạo ra khoảng cách không thể san lấp khi toàn bộ những cái tên đứng sau đều đã giã từ sự nghiệp hoặc gần như không cơ hội bám đuổi.

Messi đứng trước cơ hội phá sâu nhiều kỷ lục của World Cup ẢNH: REUTERS





Kỷ lục kiến tạo

Không dừng lại ở đó, Messi còn thiết lập một vị thế độc tôn trên bản đồ những nhà kiến thiết vĩ đại nhất lịch sử giải đấu với 12 đường kiến tạo thành bàn. Thành tích này giúp Messi vượt qua huyền thoại Diego Maradona, người đang xếp thứ hai với 8 đường chuyền dọn cỗ. Nhóm phía sau gồm Pierre Littbarski (Đức) và Grzegorz Lato (Ba Lan) chia sẻ vị trí tiếp theo với cùng 7 lần kiến tạo.

Trong khi đó, một danh sách dài các danh thủ gồm Ivan Perisic, David Beckham, Pele, Thomas Habler, Bastian Schweinsteiger, Thomas Muller, Uwe Seeler và Francesco Totti sở hữu 6 pha kiến tạo. Tiếp đến là các ngôi sao có 5 đường chuyền thành bàn như Michael Olise, Antoine Griezmann, Zico, Gerd Muller, Michael Ballack, Juan Sebastian Veron, Juan Cuadrado, Robert Gadocha và cả Kylian Mbappe.

Kỷ lục ghi bàn World Cup

Cuộc đua giành danh hiệu chân sút vĩ đại nhất mọi thời đại tại World Cup cũng đang chứng kiến màn ngự trị của Lionel Messi với 21 pha lập công, tạo nên khoảng cách sít sao trước siêu tiền đạo người Pháp Kylian Mbappe đang sở hữu 20 bàn thắng. Hai ngôi sao này đã chính thức vượt qua kỷ lục 16 bàn thắng của Miroslav Klose, 15 bàn của Ronaldo de Lima, cùng thành tích 14 bàn của Gerd Muller và Harry Kane để biến cuộc đua "dội bom" thành màn song mã hấp dẫn nhất kỷ nguyên đương đại.

Đáng chú ý, tại kỳ World Cup 2026 này, Messi và Mbappe cũng đang tạo nên màn rượt đuổi nghẹt thở cho danh hiệu Vua phá lưới khi cả hai đều đã bỏ túi 8 bàn thắng. Dù vậy, siêu sao người Argentina tạm thời xếp trên chân sút người Pháp nhờ sở hữu chỉ số phụ vượt trội với 4 đường kiến tạo, so với 3 kiến tạo của đối thủ bám đuổi.