HLV đội tuyển Anh hứng bão chỉ trích

Trước trận bán kết, HLV Thomas Tuchel được ca ngợi là người đã thổi luồng sinh khí mới, giúp đội tuyển Anh lột xác hoàn toàn về mặt tinh thần thi đấu. Dưới sự dẫn dắt của ông, Tam sư đã chơi lì lợm và bản lĩnh hơn. Tuy nhiên, những lời tán dương đó nhanh chóng biến thành làn sóng chỉ trích sau thất bại cay đắng 1-2 trước Argentina vào rạng sáng 16.7. Truyền thông Anh cho rằng ông Tuchel đã mắc sai lầm lớn khi đổi chiến thuật sang phòng ngự một cách thụ động. Trang The Guardian cho rằng đội tuyển Anh đã tiến rất gần đến trận chung kết World Cup đầu tiên kể từ năm 1966, nhưng việc họ chủ động lùi quá sâu để bảo toàn tỷ số 1-0 là một quyết định không hợp lý. Trong khi đó, trang Daily Mail nhấn mạnh rằng quyết định rút tiền đạo đang chơi thăng hoa là Anthony Gordon ra ở phút 72 để thay bằng trung vệ Ezri Konsa đã vô tình gửi đi một thông điệp tiêu cực, khiến các cầu thủ Anh đang có mặt trên sân mất đi tính chiến đấu và hoàn toàn rơi vào thế bị động.

HLV Tuchel bị truyền thông Anh chỉ trích nặng nề ẢNH: REUTERS

Các cựu danh thủ Anh cũng không giấu được nỗi thất vọng khi chứng kiến đội bóng mình từng khoác áo để thua ngược. Wayne Rooney nhận định: "Việc lùi quá sâu và nhường toàn bộ thế trận cho Messi cùng các đồng đội liên tục ép sân ở đẳng cấp này luôn là một hành động tự sát". Cựu tiền đạo Alan Shearer đồng quan điểm: "Tuchel đã chơi phòng ngự quá sớm khi rút Anthony Gordon ra nghỉ, vô tình cắt đứt mọi mối đe dọa phản công của đội tuyển Anh và khiến các cầu thủ kiệt quệ dưới sức ép dồn dập từ đối phương. Do đó, việc thủ thành Pickford bị thủng lưới là hệ quả tất yếu". Nhiều trang báo lớn của xứ sở sương mù đồng loạt gọi những điều chỉnh của vị HLV người Đức trong hiệp 2 là "thảm họa tự sát", làm sụp đổ mọi thành quả mà ông cùng Tam sư đã xây dựng từ đầu giải đấu.

Dưới góc nhìn khách quan của truyền thông quốc tế, màn trình diễn của đội tuyển Anh được xem là bài học đắt giá về việc đánh mất thế trận vào tay những nhà vô địch. Hãng tin Al Jazeera nhận định thủ thành Pickford đã có một ngày thi đấu hay với nhiều pha cứu thua. Tuy nhiên, sự xuất sắc của hàng thủ không thể cứu vãn một tập thể đã chủ động buông bỏ mặt trận tấn công. Al Jazeera nhận định rằng đội tuyển Anh đã chơi một trong những trận đấu hay nhất của họ từ đầu giải cho đến khi có bàn dẫn trước, nhưng sự thụ động có phần thái quá sau đó đã khiến họ phải trả giá.

Hãng thông tấn AP của Mỹ cho rằng HLV Tuchel đã quá thận trọng trước sức ép từ phía Argentina. Việc gia tăng quân số ở hàng phòng ngự lên thành 5 hoặc 6 người vô tình khiến khả năng thoát pressing của tuyến giữa giảm sút đáng kể, khiến bóng liên tục được nhồi vào vòng cấm địa thủ môn Pickford. Ngay cả khi hậu vệ Dan Burn lên tiếng bảo vệ ông Tuchel rằng đội tuyển Anh chỉ đang cố gắng thực hiện thói quen bảo vệ thành quả như các trận đấu trước, giới chuyên môn quốc tế vẫn khẳng định trước một đối thủ đẳng cấp cao, việc nhún nhường và chịu trận liên tục chưa bao giờ là một phương án an toàn.

Việc đội tuyển Anh không thể vào chung kết rõ ràng là chưa đáp ứng được kỳ vọng. Dù vậy, báo chí xứ sở sương mù cho biết Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) vẫn quyết định tiếp tục đặt niềm tin vào ông Tuchel cho các chiến dịch lớn trong tương lai.



