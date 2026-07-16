Tranh hạng ba World Cup: Lịch sử nghiêng về đội tuyển Anh, hiện tại gọi tên Pháp





Đội tuyển Anh lần lượt thắng 2-0 ở World Cup 1966 và 3-1 tại World Cup 1982. Phải đến World Cup 2022, đội tuyển Pháp mới lần đầu vượt qua đối thủ với tỷ số 2-1 ở tứ kết.

Sau 3 lần chạm trán tại World Cup, đội tuyển Anh ghi 6 bàn, trong khi đội tuyển Pháp có 3 bàn. Nếu xét trên mọi đấu trường, cán cân lại nghiêng về đội tuyển Pháp. Trong 9 lần gặp gần nhất, đội tuyển Pháp thắng 5 trận, đội tuyển Anh thắng 3 trận và 1 trận hòa.

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Đáng chú ý, kể từ năm 2015, đội tuyển Anh chưa thắng đội tuyển Pháp. Hai cuộc đối đầu gần nhất đều kết thúc với chiến thắng dành cho đại diện áo lam, gồm trận giao hữu năm 2017 và tứ kết World Cup 2022.

Vì vậy, trận tranh hạng 3 World Cup 2026 không chỉ là cuộc cạnh tranh vị trí thứ 3, mà còn là cơ hội để đội tuyển Anh cải thiện thành tích trước đối thủ đang chiếm ưu thế trong kỷ nguyên hiện đại, trong khi đội tuyển Pháp hướng đến việc nối dài chuỗi kết quả tích cực.