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Thể thao World Cup 2026

Trọng tài bắt chính chung kết Tây Ban Nha - Argentina có gì đặc biệt?

Hoàng Lê
Hoàng Lê
Trọng tài 46 tuổi người Slovenia, ông Slavko Vincic vô cùng xúc động khi được công bố bắt chính trận chung kết World Cup 2026 giữa đội tuyển Tây Ban Nha với Argentina vào lúc 2 giờ ngày 20.7 tại Mỹ.

Hôm nay, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) công bố danh tính các trọng tài tham gia điều kiện trận chung kết World Cup 2026 giữa đội tuyển Tây Ban Nha với đội tuyển Argentina. Theo đó ông Slavko Vincic bắt chính còn 2 trợ lý Tomaz Klancnik và Andraz Kovacic cũng là đồng hương người Slovenia trong khi trọng tài thứ tư là ông Adham Makhadmeh (Jordan).

Trọng tài bắt chính chung kết Tây Ban Nha - Argentina có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Lịch thi đấu chung kết World Cup 2026

Ảnh: FPT PLAY

Trọng tài bắt chính chung kết Tây Ban Nha - Argentina có gì đặc biệt? - Ảnh 2.

Trọng tài 46 tuổi người Slovenia, ông Slavko Vincic vinh dự bắt chính trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha với Argentina

ẢNH: REUTERS

Trong đoạn video đăng trên trang chủ FIFA, ông Slavko Vincic lấy hai tay ôm mặt đầy xúc động xen lẫn vinh dự khi được công bố là trọng tài bắt chính trận chung kết. Đây cũng là lần đầu tiên trọng tài này được điều khiển trận chung kết World Cup. Sau đó "Vua áo đen" người Slovenia được các đồng nghiệp xung quanh ôm chúc mừng.

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Ông Slavko Vincic trở thành trọng tài FIFA từ năm 2010. Ông từng cầm còi nhiều trận đấu quan trọng như chung kết Europa League 2022 giữa CLB Eintracht Frankfurt và Rangers, chung kết Champions League 2024 giữa CLB Dortmund và Real Madrid.

Trọng tài bắt chính chung kết Tây Ban Nha - Argentina có gì đặc biệt? - Ảnh 3.

Trọng tài Slavko Vincic từng truất quyền thi đấu cầu thủ đội Ecuador tại World Cup 2026 vì lỗi dùng tay che miệng khi nói chuyện với cầu thủ chủ nhà Mexico

ẢNH: REUTERS

Tại World Cup 2022, ông đã điều khiển trận đội tuyển Argentina thua Ả Rập Xê Út 1-2. Còn tại World Cup 2026, ông đã điều khiển 3 trận gồm Brazil 1-1 Ma Rốc, Algeria 2-1 Jordan và Mexico 2-0 Ecuador. Đáng chú ý, ông Slavko Vincic đã rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của cầu thủ người Ecuador Hincapie vì hành vi che miệng khi nói chuyện với cầu thủ chủ nhà Mexico.

Đáng chú ý vào năm 2020, trọng tài Slavko Vincic bị cảnh sát bắt giữ tại một cuộc đột kích liên quan đến buôn bán ma túy, mại dâm và rửa tiền. Tuy nhiên sau đó ông được thả vì được xác định không liên quan vụ việc.

Ông Slavko Vincic từng 5 lần cầm còi trong các trận đấu có đội tuyển Tây Ban Nha và đội bóng này đều bất bại. Đây được xem là điềm lành với Yamal và các đồng đội khi đối đầu với Argentina của siêu sao Messi.



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