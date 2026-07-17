Pháp và Anh cùng 'chán' tranh hạng ba World Cup 2026: Nỗi buồn thua bán kết bao giờ mới nguôi

Anh và Pháp buông xuôi?

Trước thềm trận tranh hạng ba World Cup 2026 (4 giờ ngày 19.7), nhật báo nổi tiếng L'Equipe của Pháp đã đưa thông tin "mới mà cũ": các trụ cột của cả hai đội Anh và Pháp đều rệu rã, sau khi chạm đáy thất vọng khi bại trận ở bán kết.

Truyền thông Pháp đưa tin, không khí tập luyện ở Pháp trầm lắng sau trận thua trước Tây Ban Nha. Kylian Mbappe, Ousmane Dembele đều thất vọng khi bỏ lỡ trận chung kết thứ ba liên tiếp. Cầu thủ hầu như không giao tiếp, các buổi tập diễn ra trong sự buồn bã, im lìm. Việc tan vỡ giấc mơ vô địch khiến Pháp khó gượng dậy.

Cả Anh và Pháp đều thất vọng khi dừng bước ở bán kết World Cup ẢNH: REUTERS

Bên phía Anh, tình hình không khả quan hơn. HLV Thomas Tuchel bày tỏ: "Không cầu thủ Anh nào muốn đá trận này, Pháp cũng vậy. Chúng tôi luôn đòi hỏi cao nhất ở bản thân. Đó là bản chất của cạnh tranh. Anh muốn chơi chung kết. Chúng tôi đã cống hiến hết mình cho mục tiêu này. Ai cũng đá để vô địch World Cup, nhưng đó là thực tế".

Song, HLV Tuchel khẳng định đội tuyển Anh phải đá "vì trách nhiệm với màu cờ sắc áo", dù chịu bất lợi do nghỉ ít hơn Pháp một ngày. Bên phía đối diện, HLV Didier Deschamps khẳng định: "Đó là trách nhiệm với chính chúng tôi, với màu áo này và với tất cả những người luôn ủng hộ đội tuyển. Đây không phải một trận giao hữu".

Tất nhiên, thái độ của các trụ cột Anh và Pháp là dấu hỏi. Theo báo chí quốc tế, nhiều tuyển thủ đã nghĩ tới kỳ nghỉ hè, sau mùa giải quá dài và căng thẳng kéo từ tháng 8.2025 đến nay. Các ngôi sao hầu như không có thời gian nghỉ, phải chơi 55-60 trận trong cả mùa bóng từ cấp CLB đến đội tuyển.

Tranh cãi không ngớt

Phản ứng của Anh và Pháp là điều thường tình, trước trận đấu luôn bị nhìn nhận là "không ai muốn góp mặt".

Hạng ba hay hạng tư World Cup không có quá nhiều khác biệt. Các đội thắng trận tranh hạng ba như Hà Lan (2014), Bỉ (2018) hay Croatia (2022) không được nhắc đến nhiều trong lịch sử.

Trong khi đó, cả hai đội đá tranh hạng ba vốn dĩ vừa phải trải qua nỗi buồn thất bại xâm lấn tại bán kết. "Không ai muốn rời giải với 2 trận thua liên tục, điều đó có thể xóa bỏ nỗ lực vào bán kết của cả đội", một HLV nổi tiếng từng bình luận về trận tranh hạng ba.

Pháp bị rút cạn sinh khí ẢNH: REUTERS

Bất chấp nhiều ý kiến cho rằng đây là trận đấu vô nghĩa, rằng nhiều giải lớn trên thế giới (trong đó có EURO từ năm 1984) đã bỏ trận tranh hạng ba, nhưng Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vẫn bảo lưu quan điểm giữ lại trận đấu này. Việc có thêm một trận đồng nghĩa với thêm doanh thu và giá trị hình ảnh, trong bối cảnh World Cup từ lâu đã bị nhuộm màu kim tiền.

Pháp thua 0-2 trước Tây Ban Nha ở bán kết, qua đó bỏ lỡ trận World Cup thứ ba liên tiếp. Anh cũng tan mộng vào chung kết World Cup sau 60 năm chờ đợi, khi thua ngược trong bảy phút cuối trước Argentina.

Lần gần nhất chạm mặt ở World Cup, Pháp thắng Anh với tỷ số 2-1 tại tứ kết 2022 nhờ hai bàn thắng của Aurelien Tchouameni và Olivier Giroud.

Pháp và Anh đối đầu nhau 32 lần trong suốt chiều dài lịch sử. "Gà trống Gô-loa" thắng 10, hòa 5, thua 17 trước Anh. Tuy nhiên, trong khi Pháp đã thắng hai trận tranh hạng ba gần nhất, Anh lại vô duyên với trận này khi thua Bỉ (2018) và Ý (1990).