Messi xuất chúng đến vậy, Tây Ban Nha ngăn chặn kiểu gì?

Tây Ban Nha phải khóa được Messi

Những ai từng nghĩ World Cup 2022 là đỉnh cao cuối của Lionel Messi, có lẽ không thể ngờ 4 năm sau, siêu sao Argentina còn bùng nổ hơn nhiều.

Messi đang chơi giải đấu hay nhất sự nghiệp cùng Argentina, ở độ tuổi 99% ngôi sao đã giải nghệ. Nếu Messi cách đây 4 năm là phiên bản "đi bộ" đến ngai vua, thiên tài người Argentina lúc này lại mang "bàn chân của Chúa" (như cách ví von của cựu tiền đạo Zlatan Ibrahimovic), với những đường chuyền xé toạc mọi khuôn khổ bóng đá.

Messi đơn giản là phi thường ẢNH: REUTERS

Pha kiến tạo cho Lautaro Martinez đánh đầu vào lưới Anh ở bán kết World Cup là ví dụ. Phút 90+2, Anh dàn hàng thủ với bảy hậu vệ cao từ 1,82 m trở lên, bên cạnh thủ môn Jordan Pickford với sải tay dài sẵn sàng lao ra, còn Dan Burn, John Stones đều là những chuyên gia bóng bổng. Thế nhưng, Messi vẫn vẽ nên đường cong bằng chân không thuận, đưa bóng vượt qua tất cả, đặt vào đầu tiền đạo chỉ cao 1,74 m như Lautaro.

Lautaro không cần di chuyển nhiều. Anh chỉ đứng đúng chỗ cần đứng, bật lên đánh đầu vào khung thành đã bỏ trống. Công việc khó nhất, Messi đã làm. Dù thời điểm cuối trận, khi thời gian và thế trận giằng co đã khiến đôi bên mệt nhoài, Messi ở tuổi 39 vẫn miệt mài chạy để giành bóng, tận dụng từng mét vuông sân còn bỏ trống để kiến thiết nên màn lội ngược dòng vĩ đại bậc nhất lịch sử World Cup.

Đó là chướng ngại khổng lồ Tây Ban Nha phải vượt qua. Ai cũng biết, muốn thắng Argentina thì phải khóa Messi. Siêu sao sinh năm 1987 là chân sút tốt nhất (8 bàn), chân chuyền giỏi nhất (4 kiến tạo), chân rê thượng hạng nhất, tạo ra nhiều cơ hội rõ nét nhất (8 lần). Thế nhưng, ngay cả hàng thủ "bê tông" của Anh, hay những đội pressing rát như Thụy Sĩ, Ai Cập cũng bó tay.

Bởi Messi không còn bó buộc ở trung lộ hay hành lang biên như thói quen. Khi đối thủ bịt kín trung lộ, Messi sẽ dạt biên phải. Vị trí anh từng đo ni đóng giày ở Barcelona thời trẻ, giờ trở thành "lãnh địa" để Messi tung hoành.

Bellingham và tuyển Anh không chặn được Messi ẢNH: REUTERS

Khi đối thủ phong tỏa đường vào vòng cấm, Messi không cố gắng rê dắt hay phối hợp đập nhả. Anh dạt biên để hạn chế rủi ro khi mất bóng, đồng thời có không gian quan sát. Messi sẽ suy nghĩ, tư duy hướng chạy của đồng đội, rồi vung chân đặt bóng đúng vào vị trí thuận lợi, theo cách... không ai có thể lý giải.

Trước khi kiến tạo cho Enzo Fernandez và Lautaro Martinez ghi bàn, Messi có không dưới bốn lần chuyền dọn cỗ để tiền đạo Argentina đối mặt cầu môn Anh, hầu hết đều xuất phát từ cánh phải. Hậu vệ trái Djed Spence của Anh đã chơi trận hay nhất từ đầu giải, nhưng với nhãn quan chuyền bóng siêu việt, Messi đơn giản là không thể ngăn cản.

Thử thách khổng lồ

Tây Ban Nha đã biết trước "đề thi" ở chung kết với Argentina.

Học trò HLV Luis de la Fuente phải bịt kín trung lộ, nhiệm vụ hoàn toàn khả thi nhờ khả năng pressing, đón lõng bắt bài cực hay của Rodri và Fabian Ruiz. Hàng tiền vệ Tây Ban Nha đã khiến tuyến giữa Pháp tê liệt, cô lập Kylian Mbappe và Ousmane Dembele ở bán kết.

Nhưng, khi trung lộ vô vọng, Messi sẽ dạt biên phải như mọi lần. Tây Ban Nha mới nhận một bàn thua từ đầu giải, song cấu trúc phòng ngự ấy chống đỡ ra sao với một chân chuyền có thể đưa bóng đến chỗ đồng đội dù đứng ở bất cứ đâu, như Messi, lại là chuyện khác.

Tây Ban Nha cần cô lập Messi với đồng đội ẢNH: REUTERS

Nhiệm vụ đeo bám Messi được giao cho hậu vệ trái Marc Cucurella. Tân binh của Real Madrid đã "bỏ túi" Michael Olise ở Tây Ban Nha thắng Pháp, nhờ khả năng đeo bám dai dẳng, xoạc bóng tốt, thậm chí có nhiều chiêu trò khiêu khích khiến đối thủ nổi nóng.

Tuy nhiên, Tây Ban Nha không thể "khoán" chuyện kèm Messi cho riêng Cucurella, bởi như thế chẳng khác nào giao chuyện kèm Lamine Yamal cho Lucas Digne như HLV Didier Deschamps đã từng.

Để kèm cầu thủ phi thường như Messi, không thể dùng cách bình thường. Argentina sẽ xây dựng hệ thống đủ tối ưu để Messi là không thể đụng đến. Ở trận gặp Anh, Enzo Fernandez và Alexis MacAllister đã cùng nhau gây áp lực tuyến giữa, còn Lautaro Martinez "ghim" trung vệ đối thủ bên trong, mở ra khoảng trống biên cho Messi xoay xở.

Cái hay của Argentina, là không phụ thuộc bị động vào Messi, mà luôn biết cách kéo giãn đội hình để thiên tài 39 tuổi làm việc tốt nhất. Tây Ban Nha phải phá được trận đồ ấy.

Khác với Anh, đội đã trả giá vì lùi phòng ngự quá sâu, Tây Ban Nha rất giỏi cầm bóng. "La Roja" phòng ngự bằng cách không cho đối thủ bóng để chơi. Một đội tuyển kỷ luật và máy móc đến lạnh người, sẽ đối đầu với đội tuyển cháy bằng nhiên liệu tinh thần nhiều hơn chiến thuật.

Trận chung kết World Cup 2026 vì thế sẽ rất thú vị!