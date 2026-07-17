Đằng sau 'tàu lượn cảm xúc' của Argentina: Thống kê khiến đội tuyển Tây Ban Nha... ‘lạnh gáy’

Sức mạnh của Argentina

Argentina đã lọt tới chung kết World Cup 2026 bằng hành trình đậm màu sử thi. Tính từ vòng 32 đội đến nay, chưa một trận nào, Lionel Messi cùng đồng đội thắng bằng kịch bản "dễ thở".

Đương kim vô địch World Cup bị Cabo Verde cầm hòa 1-1 trong 90 phút, rồi tiếp tục bị gỡ 2-2 trong hiệp phụ trước khi đối thủ phản lưới ở khoảnh khắc quyết định. Đến trận gặp Ai Cập, Argentina thua trước 0-2, rồi ngược dòng trong 13 phút cuối để thắng ngược ngoạn mục 3-2.

Đến trận gặp Thụy Sĩ, Alexis MacAllister sớm đưa Argentina vượt lên, nhưng học trò HLV Lionel Scaloni nhanh chóng... mất thế trận, bị đối thủ dồn ép và gỡ 1-1. Dù Thụy Sĩ phải đá hơn một giờ trong thế thiếu người (thẻ đỏ của Breels Embolo), nhưng Argentina phải chờ tới hiệp phụ thứ hai mới định đoạt chiến thắng.

Argentina đã quen với những màn lội ngược dòng ẢNH: REUTERS

Cộng với 7 phút cuối ngược dòng kinh điển trước Anh, đội tuyển Argentina đang đưa người hâm mộ đi trên chuyến "tàu lượn cảm xúc" đáng nhớ bậc nhất lịch sử. Có tới 2 trong 4 trận vòng knock-out, Argentina phải đá hiệp phụ. Messi cùng đồng đội tạo ra cảm giác chông chênh, mong manh, dù gặp đội cửa dưới như Cabo Verde, Ai Cập hay đẳng cấp như Anh. Song chung cuộc, Argentina vẫn thắng, nhờ bản lĩnh hơn người trong những phút cuối trận.

Theo thống kê, Argentina đang sở hữu thống kê khó tin ở khoảng thời gian cuối trận. Cụ thể, 12 trong số 19 bàn Argentina đã ghi ở giải năm nay đến sau phút 75, trong đó, có 3 bàn ở vòng bảng, 9 bàn tại các trận knock-out.

Cụ thể, ở vòng bảng, Argentina đã sút tung lưới Algeria ở phút 76 (thắng 3-0), Áo ở phút 90+5 (thắng 2-0) và Jordan ở phút 80 (thắng 3-1).

Còn tại vòng knock-out, tính từ khoảng thời gian phút 75 trở đi, Argentina ghi 9 bàn vào lưới Cabo Verde (2 bàn), Ai Cập (3 bàn), Thụy Sĩ (2 bàn) và Anh (2 bàn).

Argentina luôn chiến đấu đến cùng ẢNH: REUTERS

Nhìn chung, nửa sau hiệp 2 (cộng với hiệp phụ) là khoảng thời gian vàng để Argentina bung sức, với 12 bàn thắng và vỏn vẹn 1 bàn thua ở World Cup. Argentina có thể đi sau, nhưng luôn biết cách về trước. Lịch sử World Cup có lẽ chưa từng chứng kiến đội bóng nào ngược dòng theo cách... thường xuyên như vậy.

Sức mạnh tinh thần

"Argentina chơi hay nhất khi chịu áp lực. Khi chúng tôi chịu sức ép và đối thủ do dự dù chỉ một chút, Argentina sẽ ngửi thấy 'mùi máu' và chiến đấu đến cùng. Tôi gọi họ là những ngôi sao 'cứng đầu', nhưng theo nghĩa tích cực. Họ là những chiến binh. Họ lớn lên trong một môi trường mà nỗi sợ hãi không tồn tại. Các cầu thủ Argentina luôn cạnh tranh và được kỳ vọng phải là người giỏi nhất", Scaloni thừa nhận sau trận thắng Anh.

Bóng đá không chỉ là về chiến thuật, chiến lược hay lối chơi đẹp mắt. Bóng đá là tất cả những gì đã diễn ra trong 40 phút cuối cùng. Lionel Scaloni

Cách tiếp cận chiến thuật không phải là tất cả. Sự quyết tâm, lòng dũng cảm và ý chí kiên cường... cũng rất quan trọng, giúp Argentina trở thành tập thể rất khó bị đánh bại. Tính từ World Cup 2022 đến nay, Messi cùng đồng đội không thua bất cứ trận knock-out nào.

Từ World Cup 2022, Copa America 2021, 2024 đến Finalissima, Argentina trở thành bảo chứng cho "bó đũa" không thể bị bẻ gãy.

"Bóng đá không chỉ là chiến thuật, chiến lược hay lối chơi đẹp mắt . Bóng đá là tất cả những gì được thể hiện trong 40 phút cuối cùng. Và khi cần phải nỗ lực hết mình, Argentina sẽ làm được đến cùng. Nếu thua, Argentina sẽ về nhà với nỗi buồn nặng trĩu, nhưng chúng tôi biết rằng mình đã cống hiến hết sức", Scaloni khẳng định.

Messi cũng nhấn mạnh: "Chúng tôi chiến đấu bằng niềm tự hào, bằng trái tim và bằng chất lượng thi đấu. Chúng tôi đã lội ngược dòng và giành chiến thắng. Tôi thực sự hạnh phúc và tự hào vì điều đó. Dù chỉ là một trận đấu bóng đá, nhưng ngay từ khi quốc ca vang lên, chúng tôi đã cảm nhận được điều gì đó rất đặc biệt. Đây không đơn thuần là một chiến thắng, bởi người dân Argentina đã khao khát khoảnh khắc này từ rất lâu".